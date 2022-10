Kvalifikaci ve stínu smrti zakladatele Red Bullu vyhrál Sainz

Před začátkem kvalifikace obletěla svět velmi smutná zpráva - ve věku 78 let odešel na věčnost spoluzakladatel společnosti Red Bull GmbH a majitel stájí Red Bull Racing a Scuderia AlphaTauri Dietrich Mateschitz.

Q1

Kvalifikaci tento víkend svým časem rozjela pětice jezdců s pořadím v cíli Schumacher, Zhou, Albon, Magnussen a Latifi - ten své rychlé kolo nedokončil a zajel za svými mechaniky. Své časy začalo rozjíždět i Ferrari a Red Bull - této skupince po prvních pokusech vévodil nakonec Sainz o necelou půl vteřinu před Leclercem.

Carlos Sainz hits the top spot in Q1



His 1:35.297 effort puts him P1 ahead of Leclerc, Verstappen and Hamilton#USGP #F1 pic.twitter.com/TsHDdRN4mt — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

Dodejme, že Ferrari má dobré tempo na jedno kolo, to ovšem nemůže platit o závodním tempu. Verstappen sekundoval Monačanovi, ovšem ztráta Péreze byla již větší. Tandem rudých býků navíc rozdělil Lewis Hamilton. Neztratil se ani George Russell s minimální ztrátou na svého týmového kolegu. Došlo i k porušování traťových limitů - prvním, kdo se provinil, byl Zhou Guanyu, k jeho incidentu nastalo v 12. zatáčce. Až na jezdce Ferrari a Red Bullu vyjeli všichni za účelem vylepšení času - to nevyšlo podle představ Schumacherovi - ten šel v první zatáčce velmi brzo na plyn a udělal hodiny. To byl jeden z důvodů, proč německý pilot stáje Haas nepostoupil do Q2. Krom Schumachera jsme ve druhé části neviděli Magnussena, Riccarda, Ocona a Latifiho.

Q2

Začátek druhé části se podle představ nevyvedl Gaslymu. Francouz probrzdil první zatáčku a musel tak na chvíli myšlenky o rychlém kole vypustit. Kolo bylo za překračování traťových limitů škrtnuto i Vettelovi. Špici výsledkové listiny vévodilo opět Ferrari, nyní byl ovšem první Leclerc, kterému sekundoval stejně jako v Q1 Verstappen. Sainzova ztráta činila již 3 desetiny. Mezi tyto tři jezdce a pátého Péreze se povedlo vklínit Russellovi - ten byl ovšem jediným z této pětice na nové sadě. Skvělými výkony se prezentoval Alonso s jezdci Alfy Romeo - s jejich časy se pravidelně umisťovali v TOP 10. U posledních pokusů úřadovaly opět traťové limity - ty stály postup Cunodu a Zhoua. Problémy měl i Gasly - opět v první zatáčce. Koho jsme tedy v závěrečné části neviděli? Albona, Vettela, Gaslyho, Zhoua a Cunodu.

Q3

První čas si zapsal Norris, ale pořadím se rychle propadal. Ba naopak letěly oba vozy Ferrari, kterým po prvních kolech patřil double. Třetí byl prozatím Hamilton, kterému se povedl zajet nejrychlejší druhý sektor. Ovšem se nedařilo ani jednomu z Red Bullů - ztráta na Monačana činila již půl vteřinu. S klesající teplotou na trati vyjel okamžitě po výměně pneumatik Max Verstappen. Holanďan to risknul a i přes rychlé opotřebování pneumatik jel dvě zahřívací kola. Měl sice absolutně nejrychlejší druhý sektor, ale nakonec skončil třetí a jeho ztráta na vítěze byla pouhých 92 tisícin. Kdo mohl zamíchat pořadím byl Hamilton, tomu se však jeho rychlé kolo nepovedlo. A kdo tedy kvalifikaci vyhrál? Byl to Carlos Sainz, který byl o 65 tisícin rychlejší než Charles Leclerc.

GP USA (Circuit of the Americas) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:34,356 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:34,421 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:34,448 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:34,645 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,947 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,988 7. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:35,598 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:35,690 9. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:35,876 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:36,319 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:36,368 12. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:36,398 13. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:36,740 14. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:36,970 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:37,147 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:36,949 17. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:37,046 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:37,068 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:37,111 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:37,244

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ