Sainz spřádá plány pro příští rok. Co chce zlepšit?

Scuderia disponovala v začátku sezony velmi kvalitním vozem. Chvíli dokonce možná i nejrychlejším v celém startovním poli. Díky tomu byli oba její piloti plni očekávání. Jak Leclerc, tak i Sainz totiž patří mezi takzvané mladé dravce, kteří jsou lační po úspěchu.

Jenže bohužel pro Španěla měl Leclerc od prvního závodu navrch. Výrazně. Monačan exceloval především v kvalifikacích, ve kterých mu Sainz nestačil. Nutno říct, že Charles předváděl lepší výkony rovněž v závodech. Není s proto čemu divit, když byl Sainz postupně postaven do role neoficiální týmové dvojky. On sám si je tohoto faktu dobře vědom, proto chce začátek ročníku 2023 zvládnout mnohem lépe.

„Chci zůstat v boji. To je mým cílem. Když se do boje dostanu, dokážu se v něm udržet. S Ferrari pracujeme na tom, abych začátek příští sezony zachytil. Je to jedna z klíčových věcí. Chceme postavit dobrý vůz a zajistit, abychom bojovali o titul. Jednou chci získat mistrovský primát a být nejlepším na světě," říká Sainz.