Jestli porušili pravidla, měl by přijít trest, říká Hamilton na adresu Red Bullu

Brit, který prohrál loňskou bitvu o titul v úplně posledním závodě sezony se domnívá, že pokud Red Bull opravdu porušil finanční pravidla, měl by následovat přísný trest. Hamilton svou úvahu obhajuje jednoduše. Jestliže by prý Mercedes utratil jen o 300 tisíc liber víc než mu dovolují pravidla, změnilo by to podle Brita výsledek šampionátu.

„Náš poslední velký balík vylepšení přišel loni v Silverstone a musím říct, že fungoval naprosto skvěle. Mohli jsme díky němu bojovat až do konce mistrovství. Zároveň jsme ale viděli, že Red Bull přivážel od té doby téměř každý závod další a další novinky."

Lewis Hamilton po závodě v Kanadě | foto: Mercedes AMG F1 Team

„Od Británie do posledního závodu mohli mít celkem možná čtyři větší balíky. Pokud bychom my utratili o 300 tisíc liber víc a vylepšili bychom díky tomu podlahu nebo křídla, změnilo by to výsledek mistrovství. Když něco takového uděláte, jste vždy konkurenceschopnější" má jasno sedminásobný šampion.

Hamilton se proto přimlouvá pro to, aby FIA v případě porušení regulí tvrdě zasáhla. „Musíme uchovat transparentnost sportu pro fanoušky. Podle mě by bylo špatné, pokud opravdu došlo k prohřešku, tak aby to nechali být. Ale nevím o tom dost. Hodně se namluvilo i napsalo, nicméně uvidíme, jak vše nakonec dopadne," dodává. O tom, jestli některý z týmů porušil pravidla rozpočtového stropu by mělo být jasno příští týden, kdy FIA vydá oficiální zprávu.