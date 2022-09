GRAFIKA: Startovní rošt po vlně penalizací - Leclerc s Russellem v 1. řadě, McLaren v druhé

Nejrychlejší čas dosáhl sice Leclerc před Verstappenem a Sainzem, kvůli výměně pohonných jednotek poslední dva jmenovaní putují na startovním roštu dozadu, společně s nimi také dalších 7 pilotů: Bottas, Cunoda, Hamilton, Magnussen, Ocon, Pérez a Schumacher.

Díky penalizacím se do druhé řady dostaly oba McLareny, za nimi budou startovat Gasly s Alonsem, sedmá příčka náleží lídrovi šampionátu Verstappenovi.

Velmi dobrý výkon dnes předvedl De Vries zaskakující za Albona - předčil dokonce stálého závodního pilota Williamsu Latifiho, a nebýt chyby při brzdění do prostřední šikany, zřejmě by postoupil do Q3.