Bottas před Hamiltonem, Mercedesy válí dál i v Monze. Verstappen v 1. tréninku havaroval

Monza přivítala jezdce krásným počasím, teplota vzduchu dosahovala 23 °C, trať 32 °C. Před začátkem se hovořilo o zákazu kvalifikačních módů motorů, jehož cílem je snížit náskok Mercedesu, eliminovat potíže se spolehlivostí a pro FIA má být díky také němu jednodušší dohlížet na dodržování technických pravidel. Uvidíme, kdo a nakolik na to doplatí.

V 11 hod na trať vyrazil jako první Vettel, jehož Ferrari si před týdnem dojelo pro svůj nejhorší výsledek v F1. Pro GP Itálie má nachystaný speciální balík, který by měl zlepšit jeho konkurenceschopnost, to však platí také pro všechny jeho soupeře. Monza je totiž jedinou vysokorychlostní tratí kalendáře a týmy tomu musí své monoposty přizpůsobit.

Williams, ze kterého se po víkendu zcela stáhne rodina zakladatele Franka Williamse, dal opět šanci Royovi Nissanymu, dopoledne odpočíval George Russell. Stáj převezme společnost Dorilton Capital. "Teď si budeme užívat sledování toho, jak náš tým bude v budoucnu neustále sílit," uvedla končící šéfka Claire.

Pirelli přivezlo C2 - C4 pneumatiky, týmy na začátku většinou rozdělili zkoumání směsí mezi své jezdce: zatímco jeden kroužil na tvrdých (C2), druhý testoval středně-tvrdé (C3). V první čtvrthodince instalovali své vozy, v garážích vyčkávali jen Red Bull a Hamilton.

Po 20 min se Albon rozjel k prvnímu měřenému kolu: 1:24,088, brzy se přidali Räikkönen (1:25,198), Ocon (1:23,674), Gasly (1:23,933), Norris (1:23,756), Grosjean (1:23,933), Giovinazzi (1:24,383), Magnussen (1:24,534) i Hamilton (1:22,745) - po 25 min byly na dráze najednou všechny vozy.

Ricciardo před tréninkem vyměnil pohonnou jednotku, Renault by zde měl být ve formě. Kromě dobrého motoru mu sedí okruhy vyžadující nízký přítlak, navíc se jim od Silverstone podařilo vyladit nastavení vozu RS20. Podle Helmuta Marka ale mají po Mercedesu nejvíce doplatit na novou technickou směrnici týkající se zákazu "party" módů.

