GP ITÁLIE: Na Monze vyhrál Safety Car, za nímž dorazil do cíle první Verstappen

Za slunečného počasí se značně přeházené startovní pole seřadilo na roštu za dohledu hned několika prominentních osob - byly tu herecké ikony (Hugh Grant, Sylvester Stallone) i někdejší mistři volantu resp. řidítek (Emerson Fittipaldi, Giacomo Agostini). Většina startovního pole si nasadila středně tvrdou směs, pouze Leclerc, Russell, Verstappen, de Vries a Ocon sáhli po nejměkčí směsi.

Průjezd obávanou Variante del Rettifilo tentokrát žádnou větší škodu nenapáchal, jen Russell se při enormní snaze protáhnout se před Leclerca musel zvolit únikovou cestu a tudíž se zařadit opět na druhou příčku. Norrisovi se start vůbec nepovedl a i díky tomu si Verstappen hned na počátku polepšil - pořadí po prvním kole bylo následující: Leclerc, Russell, Ricciardo, Verstappen, Gasly, Norris, Alonso, de Vries, Zhou a Vettel.

Už ve 2. kole si Max "podal" druhý z McLarenů a začal se blížit vedoucí dvojici. Russella dostihl v 5. kole a bez problémů se přes něj dostal. Pak nastala první zápletka: Vettel před mírným zlomem Curva del Serraglio zastavil, po chvilkové signalizaci žlutými vlajkami následoval virtuální safety car, čehož se u Ferrari rozhodli využít k výměně pneumatik. Načasování bylo dobré, Leclerc stihl přezout na středně tvrdou směs a krátce poté zhasla indikace VSC. Jenže bylo také jasné, že žlutě označené pneumatiky oněch 40 kol do konce vydrží jen těžko.

Podstatná část startovního pole se do boxů dostala v 19. a 20. kole, ale Russell svůj stint natáhl až do 24. okruhu, Verstappen ještě o dvě kola dál. Jejich strategie se však rozešly - Brit vsadil na tvrdou, Holanďan na středně tvrdou směs. Deset kol po Russellovi se potvrdilo očekávané: Leclerc zamířil do boxů pro nejměkčí směs a na trať vyjel přibližně dvacet vteřin za Verstappenem. Bylo téměř jasné, že tento rozdíl, zvláště když zpočátku příliš neklesal, bude nepřekonatelný, ale ve 48. kole přišlo druhé - bohužel záhy vynulované - drama. Ricciardo byl nucen zastavit svůj McLaren mezi zatáčkami Lesmo 1 a 2 na vnitřní straně trati. Musíme si počkat na další zprávy, co bylo příčinou, že oranžový monopost nešlo odtlačit k mezeře ve svodidlech zhruba 30 metrů proti směru jízdy. Takhle vyjel na trať safety car, ale až v 51. kole, nyní už velmi rychle, byl Australanův vůz z trati odvezen jeřábem, a teprve v posledním 53. kole se celé startovní pole sjelo. První čtyři vozy plus Cunoda a Norris vyměnili pneumatiky za nejměkčí, ale bez efektu - safety car byl ukončen na konci posledního kola a piloti o kolo zpět už ani nezajeli do aktuálního okruhu.

Středem pozornosti pochopitelně byli Sainz jr. a Hamilton, penalizacemi odsunutí na samý chvost. Španěl si v prvním kole polepšil na 16. pozici, v každém dalším kole se vytrvale posouval - patnáctý, třináctý, dvanáctý, jedenáctý a v 6. kole už dosáhl bodované příčky. A nijak jeho postup neustal: záhy za ním zůstali Zhou (8. kolo), de Vries (9.), Alonso (10.), Norris (11.), Gasly (12.), po ukončení VSC Ricciardo (13.) a zdálo se, že Carlos by mohl usilovat o stupně vítězů. Oproti Verstappenovi a Russellovi jel obrácenou taktiku, takže ve 31. kole zastavil v boxech, nazul nejměkčí směs a pustil se do stíhačky Russella, na něhož mu scházelo necelých 19 vteřin. V 33. kole se prohnal kolem Péreze a nadále se blížil Britovi, ale z výše uvedených důvodů už mohl jen odhadovat, zda by se na něj dokázal dotáhnout.

Sergio Pérez rovněž prožil menší drama - v 8. kole se objevil v boxech s kouřícím pravým předním kolem. Nasadil nejtvrdší směs a postupně se z posledního místa probíjel na bodované příčky. Když však Leclerc začal na konci čtvrté desítky absolvovaných kol sázet jeden nejrychlejší čas za druhým, Red Bull se rozhodl jeho solidní výkon degradovat a stáhl Mexičana do boxů pro červené pneu (43. kolo). Vyšlo to jentaktak, ovšem Sergio ztratil minimálně pozici ve prospěch Hamiltona. Lewis nejel nijak oslnivý závod, na rozdíl od Sainze mu postup z chvostu startovního pole trval poněkud déle a zejména proto, že si úvodní stint na středně tvrdé směsi natáhl na 33 kol. Pak se však rozpomněl, že je sedminásobný šampion a z 12. místa se přehnal se kolem Zhoua (35.), o dvě kola později využil souboje Gaslyho s Norrisem a oba v Curva Biassono předjel, ještě v témže kole byl za ním i Ricciardo.

O prvním McLarenu už víme, Norris po špatném startu musel shltnout ještě jednu hořkou pilulku - jeho pit-stop v 36. kole se hrubě nevyvedl, potíže s dotažením pravého předního kola protáhly zastávku na 5,1 vteřin a jen agresivním útokem na Gaslyho minimalizoval škody.

Hrdinou dne byl bezesporu debutant Nyck de Vries. Bezchybnou jízdou se po většinu závodu držel v závěru bodované desítky a podařilo se mu zvládat útoky Guanyua Zhou, toužícího po bodované pozici. Debutant také s týmem vsadil na ojedinělou strategii, ve 20. kole nenazul jako většina ostatních tvrdé, ale středně tvrdé pneu. Risk mu vyšel, i když lze asi přiznat, že byl v závěru s ohledem na opotřebené pneumatiky možná Číňanovi podlehl. Ovšem mnohem zkušenější Latifi se ve srovnání s nováčkem musí červenat.

Když je řeč o Kanaďanovi, Nicholas svedl zajímavý duel s Mickem Schumacherem, z něhož vyšel vítězně syn závodní legendy. Magnussen na druhém Haasu se musel vypořádat s hříškem z prvního kola, kdy ve Variante del Rettifilo po lehkém kontaktu s Bottasem projel šikanu nouzovým "východem", ale pilotům za sebou nepřenechal pozici. Trest mu byl sdělen až v 17. kole a Kevin si ho odbyl při zastávce v boxech.

Teoretický počet uchazečů se smrskl na pět, ovšem rozdíl 116 bodů mezi vedoucím Verstappenem a druhým Leclercem skutečně naznačuje, že o letošním šampionovi je rozhodnuto. Pamětníci sice mohou vytáhnout z archivu rok 1976, ale dvakrát do jedné řeky se vstoupit nedá a pochybuji, že by někdo zdramatizování šampionátu podobnou cestou uvítal. Končí evropská část letošního mistrovství a před námi je nyní třítýdenní přestávka, způsobená anulací GP Ruska - takže v říjnu nashledanou v Singapuru.

GP Itálie (Autodromo Nazionale di Monza) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:20.27,511 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 18 + 2,446 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 3,405 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 12 + 5,061 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 5,380 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 8 + 6,091 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 6,207 8. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 4 + 6,396 9. T Nyck DE VRIES nld Williams Racing 2 + 7,122 10. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1 + 7,910 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 8,323 12. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 8,549 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1 kolo 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 15. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 17. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team tlak oleje 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant brzdy 19. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team únik vody 20. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant motor Nejrychlejší kolo: 11 Sergio PÉREZ Red Bull RB18

Red Bull RBPTH001 1:24,030

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ