První trénink pro Mercedes. Verstappena zradila technika

První trénink na GP Holandska přinesl slunečné počasí. Hned v prvních minutách se do vedení dostal Max Verstappen. Jenže radost mu tentokrát dlouho nevydržela. Po chvíli totiž mistr světa zastavil na trati. Problémem byla podle všeho převodovka. Alespoň v tom smyslu se Verstappen vyjadřoval do týmového rádia.

Problémy měli i ostatní. Mick Schumacher, Kevin Magnussen nebo Daniel Ricciardo provětrali kačírky. V jejich případě však k poškození vozů nedošlo. Průběžná první příčka patřila čtvrt hodiny před koncem prvního tréninku Russellovi. Brit měl náskok čtyř desetin na druhého Sainze. O další desetinu pozadu byl třetí Norris,

Fastest in Sector 1 🟣

Fastest in Sector 3 🟣

Fastest overall 🟣@GeorgeRussell63 moves four tenths of a second clear with 10 minutes to go in FP1 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/EQ5MwqcOZB