Ve druhém tréninku vítězí Leclerc. Red Bull v hloubi pole

Před druhým tréninkem potvrdil McLaren, že za něj příští rok bude závodit Oscar Piastri, který nahradí Daniela Ricciarda. Zároveň byl začátek druhého tréninku posunutý kvůli neplánovaně delší kvalifikaci F3.

Hned po startu tréninkových jízd vyjel na trať Max Verstappen, jenž většinu prvního tréninku vynechal kvůli problémům s převodovkou. Max kroužil na červených pneumatikách a jeho první kolo mělo hodnotu 1:13,465. Stačilo mu na průběžné vedení. Druhý byl Sainz, třetí Leclerc a čtvrtý Russell. Ti ale měli nazuty střední pneumatiky. Menší krizi zažil Racciardo. Australan ji dokázal ustát.

🔴 RED FLAG 🔴



Tsunoda has beached his car in the gravel #DutchGP #F1 pic.twitter.com/YIWvV0vrum