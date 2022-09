"Nemyslel jsem to tak," omlouvá se Alonso Hamiltonovi poté, co jej označil za idiota

"To je ale idiot! Zavřel dveře z vnějšku. Chci říct, že jsme měli mega start, jenže tenhle kluk umí jezdit a startovat, jen když je první," hlásil rádiem Alonso v páté zatáčce po startu, když do něj Hamilton zboku najel. Už po závodě uvedl, že šlo komentář určený pouze svému týmu, nikoliv veřejnosti.

Včera v Zandvoortu řekl, že kvůli tomu za Hamiltonem osobně zajde, aby si to s ním vysvětlil a omluvil se mu. "Snad jej dnes uvidím. Máme rozhovory s TV médii, tak k němu přijdu a omluvím se mu, pokud to tak pochopil. Nemám s tím absolutně žádný problém, chovám vůči němu obrovský respekt."

Tím, že si televizní režie vybrala jeho komentář a zveřejnila ho, se kauza zbytečně nafoukla. "Udělali z toho velkou věc," hodnotí Alonso, jenž po sezóně překvapivě opustí Alpine a zamíří k Aston Martinu nahradit Sebastiana Vettela. V padoku za Lewisem skutečně zašel a omluvil se mu, což Mercedes doložil příspěvkem na svém Twitteru.

Look who stopped by. 😉 pic.twitter.com/dqpvmrBjfh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 1, 2022

"Zaprvé, Lewis je šampionem, legendou naší éry. A když něco řeknete na adresu britského jezdce, omlouvám se za opakování, tak to pak média hodně rozebírají," pokračuje španělský pilot, který má na kontě už 348 velkých cen, v nichž nasbíral 2031 bodů, na pódiu přitom stanul celkem 98krát.

"Ale i tak, ano, omlouvám se. Nemyslel jsem to tak, jak jsem řekl. Nemyslím, že byl až tak na vině, když se dívám na opakované záznamy, mám-li být upřímný, protože šlo o incident v 1. kole a my jsme jeli těsně vedle sebe. Ve vypjatém okamžiku, s adrenalinem v žilách jsme bojovali o první dvě, tři pozice, což mě vedlo k tomu, že jsem řekl to, co jsem neměl," uznává Alonso.

"Když něco takového řeknete do rádia, tak v ten okamžik si myslíte, že mluvíte se svým inženýrem... samozřejmě jsem si měl být vědom toho, že to bude odvysíláno... Do rádia jsem řekl něco, co jsem tak nemyslel. V rádiu už budu raději hodně zticha," dodává 41letý pilot, jenž v F1 ještě stále neřekl poslední slovo.