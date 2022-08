Zvoní Schumacherovi hrana? Má prý skončit u Haasu i FDA

Schumacher má ve vztahu k své budoucnosti několik problémů. Tím prvním je jezdecká situace u Ferrari. Maranello má dlouhodobé smlouvy s Leclercem i Sainzem a vypadá to, že právě na tenhle tandem chtějí Italové spoléhat ještě několik dalších let. Pravda je taková, že výkony pilotů Ferrari nemusí trápit - jeho problémy jsou jinde, takže tandem Leclerc - Sainz by dával smysl i do budoucna.

Dalším problémem jsou výkony samotného Schumachera. Mick sice předvedl před letní přestávkou pár dobrých závodů, jenže je otázkou, jestli mu to bude stačit... Zdá se, že spíše ne. Týmový kolega Magnussen je většinou rychlejší, Schumachera navíc sráží i poměrně velké množství jezdeckých chyb. Letos už doslova sešrotoval dva vozy, což Haasu v době rozpočtového stropu zrovna dvakrát nepomohlo...

Mick Schumacher v závodě v Belgii | foto: Haas F1 Team

A tak není divu, že se začíná spekulovat o Němcově brzkém konci. Britští novináři v průběhu belgické GP přinesli informaci, podle které Schumacher po sezoně skončí jak u Haasu, tak u FDA. Nebyl by tedy ani členem jezdecké akademie Ferrari, do které spadá od roku 2019. Největšího úspěchu Schumacher dosáhl patrně v ročníku 2020. Tehdy dokázal opanovat šampionát Formule 2.

V případě konce u Haasu by Schumacher junior mohl zamířit k Alpine. Zatím jediný potvrzený pilot modré stáje pro příští rok Esteban Ocon je takové variantě údajně nakloněn. Může se ale také stát, že Mick ve Formuli 1 skončí. V takovém případě by na startovním roštu 2023 nebyl jediný německý pilot.