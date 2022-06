Dva zničené vozy dostaly Haas do finančních problémů. Nespokojenost roste

Mick letos sešrotoval už dva vozy. První odepsal v Saúdské Arábii, ten druhý v Monaku. V obou případech přitom šlo o jezdecké chyby, což jeho situaci logicky nijak neusnadňuje. Právě naopak. Haas nad Schumacherem prozatím držel ochrannou ruku, ale zdá se, že trpělivost pomalu přetéká. Jindy rezervovaný Steiner Micka nezvykle kritizuje.

„Takhle to dál nejde. Nebudu za ním chodit a říkat mu to. Nikdy jsem to nedělal. Navíc on sám to dobře ví. Chce získávat body, to je jasné. Ale nezíská je tím, že auto pošle do zdi. Musíme si počkat a uvidíme, jak to bude dál. Je třeba, abychom vyřešili celou řadu věcí," povídá šéf Haasu, který se letos zatím pohybuje ve středu pole. Bodoval však jen Kevin Magnussen.

Guenther Steiner a Gene Haas v Austinu | foto: Haas F1 Team

„Chápu, že Formule 1 je velmi soutěživá. Každý chce být nejlepší. Ale Mick si musí uvědomit, že na městských okruzích, kterými jsou třeba Saúdská Arábie, Monako, Baku nebo Singapur je k chybě vždy dost blízko a tomuhle faktu se musí přizpůsobit," dodává Steiner, který zároveň přiznal, že dvě velké nehody Schumachera znamenají překročení rozpočtu, jež si Haas letos na nehody vyčlenil.

A to ještě nejsme ani v polovině sezony... „Ano, je to tak. Náš rozpočet na škody jsme překročili už v Saúdské Arábii. Nejde tu ale o rozpočtový strop, protože my celých 140 milionů ani nemáme. Dalším problémem je rychlost, jakou se náhradní díly vyrábí. Dallara pracuje dnem i nocí, abychom měli dostatek dílů a mohli dál závodit. Přirozeně, že za tyhle díly musíte zaplatit. Se zavěšením nám pomohlo Ferrari, ale ani oni nestíhají vyrábět," popisuje Steiner nemilé starosti svého týmu.