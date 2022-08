Audi vstupuje do Formule 1

Krátce poté, co byla oznámena nová pravidla pro pohonné jednotky, oznámilo Audi svůj záměr vstoupit do královské disciplíny motorsportu. Ta od roku 2026 své motory zjednoduší, zlevní a vydá se ekologičtější cestou.

V6 přeplňované 1,6litrové agregáty zůstanou zachovány, ale přijdou například o motorgenerátor pro rekuperaci tepelné energie (MGU-H) a posílí elektrickou část, což F1 činí atraktivnější pro automobilky - o svém zapojení přemýšlí například i Porsche, jež uvažuje o partnerství s Red Bullem.

Audi, jež je součástí skupiny Volkswagen, láká zavedení udržitelných paliv a rozpočtových stropů pro výrobce motorů (již od příštího roku) a snaha dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku do roku 2030.

"Je mi potěšením přivítat Audi ve Formuli 1. Jde o ikonickou automobilovou značku, o průkopníka a technologického inovátora. Tohle je velkým okamžikem našeho sportu podtrhujícím obrovskou sílu, kterou jako globální platforma máme a která dále sílí," uvádí šéf F1 Stefano Domenicali.

"Je to velké uznání toho, že náš přechod na hybridní motory s udržitelným palivem v roce 2026 je řešením budoucnosti pro automobilový sektor. Těšíme se na logo Audi na roštu a brzy se od nich dozvíme další detaily o jejich plánech," slibuje bývalý zaměstnanec VW na dnešní mimořádné tiskové konferenci ve Spa-Franchorchamps.

Předseda správní rady Audi AG Makus Düsmann k tomu říká: "Motorsport je nedílnou součástí DNA Audi. Formule 1 je globálním jevištěm pro naši značku a vývojovou laboratoří velkých výzev. Kombinace vysoké výkonnosti a soutěžení je vždy pohonem pro inovace a přenos technologií do našeho průmyslu. S novými pravidly je pro nás nyní ten správný čas, abychom se zapojili. F1 i Audi navíc sledují jasné síle udržitelnosti."

Předseda správní rady technického vývoje Oliver Hoffmann dodává: "Při pohledu na velké technologické skoky, které série učiní v roce 2026 směrem k udržitelnosti, můžeme hovořit o nové Formuli 1. F1 se mění a Audi chce tuto cestu aktivně podporovat. Těsné pouto mezi naším projektem F1 a technickým oddělením Audi umožní synergie."

Audi zatím vůbec nezmiňuje Sauber ani jiný tým, s nímž bude spolupracovat na dodávkách pohonných jednotek. Prozrazuje ale, že ve své továrně v Neuburgu už má testovací stolic pro F1 motory i pro elektromotory a baterie.

V současnosti pracují na zajištění personálu, budov a technické infrastruktury do konce letošního roku. Pak budou mít tři roky na to, aby vyvinuli a vyladili před vstupem do F1 svou pohonnou jednotku. Výkonným ředitelem jejich F1 projektu byl jmenován Adam Baker, který má zkušenosti s vedoucími pozicemi u několika výrobců a týmů v motorsportu.