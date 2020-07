Hamilton dominoval ve všech sektorech a překonal další rekordy, na rovinkách nejpomalejší Ferrari

Hamilton si vyjel již 90. pole-position své kariéry poté, co předvedl nejlepší časy ve všech sektorech a nechal za sebou zklamaného Bottase, který dal dohromady čisté kolo. Lewis navíc překonal kvalifikační rekord z loňska o více než sekundu, byť traťové podmínky nebyly nejlepší.

A 90th pole position in F1 🙇‍♂️ A 7th pole position in Hungary 👏 Another Saturday and another qualifying masterclass from @LewisHamilton #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Z7hwOivv0L

To se podařilo i Strollovi s Racing Pointem, který překvapivě obsadil druhou řadu - svůj loňský kvalifikační čas zlepšil až o 3,165 sekundy. Skvělou formu monopostu kopírujícího loňský Mercedes W10 potvrdil čtvrtým místem Pérez, jemuž dnes odpoledne nebylo dobře a během kvalifikace se mu dle svých slov točilo v hlavě. Jenže ztráta růžových už dosahovala skoro sekundu, což dokresluje ohromnou převahu mistrovského týmu.

Třetí řada patří Ferrari, které se překvapivě zlepšilo proti minulému týdnu, zatímco opačné překvapení zažil Red Bull poté, co Gasly vypadl již v Q2 a Verstappen dosáhl jen na 7. příčku. Rakouský tým má potíže s aerodynamikou, odtrhává se mu proudění u nových dílů, což ani během noční směny jeho mechanici nedokázali opravit.

McLaren skončil těsně za Verstappenem, s půl sekundovým náskokem před zbytkem středu pole v podobě Renaultu či AlphyTauri. Skvělý výkon zopakoval Russell, jenž to s Williamsem dotáhl opět na 12. pozici.

Maximální rychlosti

Na speed-trapu dosahovaly nejvyšší rychlosti Racing Pointy, Red Bull byls Hondou o 1,9 km/h pomalejší, Ricciardo s Renaultem ztrácel 6,9 km/h a Giovinazzi s Ferrari 7,0 km/h. Vůbec nejpomalejší byla obě tovární Ferrari, které letos proti loňsku volí více přítlaku, jenže jejich motor na Mercedes ztrácí kolem 20 koní.

Pneumatiky a strategie

Nejrychlejší strategií pro Velkou cenu Maďarska vypsanou na 70. kol je jediná zastávka s přezutím ze středně-tvrdé směsi na měkkou po 35 - 40 okruzích.

Druhou nejrychlejší je dvojzastávka s dvěma stinty po 21 - 25 kolech na měkké směsi a se závěrečným stintem o 20 - 28 kolech na středně-tvrdé. Strategie měkká - tvrdá o jedné zastávce po 28 - 34 je ještě pomalejší.

Středně-tvrdé pneumatiky jsou přibližně o půl sekundy na kolo pomalejší než měkké, mají však nižší degradaci a déle vydrží, což může sehrát svou roli obzvlášť v zítřejším teplejším počasí.

Another landmark in the extraordinary career of @LewisHamilton



He becomes the first driver in F1 history to record 90 pole positions #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/MrCgkxZJ7P