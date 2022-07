Mercedes očekává, že Maďarsko naplno odhalí jeho kvalifikační slabinu. Připravuje spoustu vylepšení

Lewis Hamiltonem si dojel v Paul Ricard pro stříbro, jeho týmový kolega George Russell skonči na pódiu hned za ním - skvělý výsledek pro Mercedes, který ovšem těžil z chyby bourajícího Charlese Leclerca a penalizace Carlose Sainze s druhým Ferrari.

"Myslím, že momentálně auto závod od závodu stále zlepšujeme a s naší závodní rychlostí se do toho dostáváme. Ale ne v té kvalifikační. Opravdu se trápíme, abychom se dostali s nimi do boje. Přijdou určité okruhy jako Paul Ricard a Silverstone, kde tu závodní rychlost budeme moci využít ke své výhodě," říká šéf strategií James Vowles.

"Ale ještě nejsme tam, kde potřebujeme být, abychom vyhrávali. Například jde zejména o tu kvalifikační rychlost a Maďarsko tuto slabinu v určitém smyslu odhalí. Dosáhli jsme pokroků, pozoruji to. A vidíme, jakých pokroků dále dosáhneme v příštích závodech, ale v Budapešti musíme být realisté," pokračuje.

"Jsme tady kvůli tomu, abychom se zlepšili a posunuli kupředu, ale ještě tam nejsme. Potřebujeme, aby ostatní dělali chyby, využívat jich a posouvat se kupředu. Tohle auto je silné v závodě, ale nedokážeme jej využívat naplno za podmínek, které nám jsou prezentovány. Musíme odvádět lepší práci, než odvádíme, abychom se s ním kvalifikovali tam, kde bychom měli - blízko špičky," popisuje Vowles.

"Na auto jsme přidávali drobné kroky, důležité však je, že máme plány na představení mnoha dalších vylepšení v závodech, které přijdou. Ferrari a Red Bull nedoženeme najednou. Ale jak jste viděli během sezóny, postupně ztrátu stahujeme a máme toho v zásobě ještě víc," usmívá se šéf strategií Mercedesu, který má hodně spolehlivou techniku ve srovnání se svými soupeři.

Ten v šampionátu ztrácí na Red Bullu 126 bodů, ale na Ferrari jen 44 bodů - přesně tolik, kolik se dá získat v jednom závodě. V posledních dvou podnicích vždy něco ukrojil z náskoku Scuderie, naposledy ve Francii to bylo 22 bodů. Do konce sezóny přitom zbývá po Maďarsku a letní přestávce ještě 9 velkých cen.

