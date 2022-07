Ferrari věří, že může vyhrát všech 10 zbývajících závodů. Leclercovi už ale ani to nemusí stačit

Scuderia má sice lepší rychlost než Red Bull, což o víkendu ve Francii potvrdila v kvalifikaci, jenže v závodech doplácí na chyby svých jezdců, chyby ve strategii nebo na nespolehlivost svých pohonných jednotek.

V neděli Leclerc přišel o spoustu bodů, když zbytečně havaroval. Až do té chvíle přitom Velkou cenu Francie vedl. V šampionátu nyní na svého největšího soupeře Verstappena ztrácí už 63 bodů, mezi konstruktéry obě stáje dělí 82 bodů.

Šéf Ferrari Mattia Binotto nicméně věří, že stále není nic ztraceno: "Soustředíme se na to, abychom v každém závodě získali nejlepší možný výsledek. V Paul Ricard k tomu nedošlo, už se ale soustředíme na Maďarsko a na to, abychom tam dojeli na 1. a 2. místě. Každý závod se počítá stejně jako ostatní. Na konci sezóny provedeme součty a uvidíme, jak jsme na tom."



Máme na to, věří Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

"Podle mě je důležitější vidět ten dobrý balík. Není důvod, proč bychom teď nemohli vyhrát zbývajících 10 závodů. Myslím, že takový náhled je pozitivní - a já jsem rád pozitivní, zůstávám optimistou," zdůrazňuje šéf italské stáje, která nedokáže přetavit potenciál svého balíku ve výsledky na dráze.

"Může se něco přihodit Maxovi a Red Bullu? Už se jim stalo to, co nám. Možná se to stane znovu. Ale nespoléhám na to. Myslím, že se musíme soustředit na sebe a odvádět co nejlepší práci," pokračuje před víkendovou Velkou cenou Maďarska, po níž přijde na řadu měsíční letní přestávka.

Leclerc musí hodit Francii za hlavu a ve zbytku sezóny předvádět bezchybné výkony | foto: Scuderia Ferrari

"Charlesovi jsem řekl, že to složitější, ale nikoliv nemožné. A že si to jednoduše více užijeme, pokud se nám nakonec podaří vyhrát. Musíme se dále soustředit na každý závod. Když se ohlédnu za těmi posledními, vždy jsme měli skvělý potenciál," ohlíží se 52letý rodák z Lausanne.

"Nepřevedli jsme jej v ty nejlepší výsledky, pokud jde o mistrovské body, ale momentálně neexistuje důvod, proč by k tomu v příštích 10 závodech nemohlo dojít. Potenciál tam je. Piloti jsou fantastičtí. Proto jsem hodně pozitivní," dodává Binotto.