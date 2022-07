Konec smlouvy s McLarenem? Ricciardo prolomil mlčení

Ten podle svých slov v McLarenu zůstává do konce příští sezony. Tedy do vypršení platného kontraktu, který Australanovi zaručuje místo ve Formuli 1 do konce ročníku 2023. Rodák z Perthu informaci oznámil na svých sociálních sítích.

„Chci vám říct, že nikam neodcházím. Zůstávám s týmem do konce sezony 2023. Uznávám, že ne vždycky to bylo snadné, ale společně pracujeme na tom, abychom McLaren posunuli dopředu. Tam, kde si zaslouží být. Beru to jako svůj závazek. Uvidíme se ve Francii," napsal Ricciardo.

Zdá se tedy, že početný zástup zájemců na sedačku McLarenu má smůlu. Alespoň prozatím. Nejčastěji jsou s tímto místem spojováni Colton Herta, Oscar Piastri, ale také Alex Albon. Na závěr dodejme, že Ricciardo přišel do McLarenu před sezonou 2021. Měl být lídrem, který tým dostane na vrchol. Realita je ale jiná a dnes už nikdo nepochybuje, že Lando Norris Ricciarda zastiňuje ve všech směrech.