Wurz pálí do Aston Martinu za zbytečnou chybu v kanadské kvalifikaci

Ani jeden zelený vůz totiž nepostoupil do Q2. Tomu nelze říct jinak než fiasko. Vina pilotů to ale nebyla. Aston Martin nezvolil správný tlak v pneumatikách, jak potvrdil jeho šéf Mike Krack. „Zkoumáme to a podle našeho šetření byl problém v tlaku pneumatik. Oba naši piloti se trápili. Oba neměli žádný grip. Snažili jsme se udělat na voze úpravy a vyzkoušet další sady pneumatik. Nic nepomáhalo," dodává šéf týmu.

A pokračuje: „S těmito pneumatikami ještě nemáme tolik zkušeností. Mokro sice bylo i v Monaku, ale tam bylo výrazně tepleji. V tomhle byl Montreal odlišný. Zkusili jsme jít v nastavení určitým směrem, nicméně ten evidentně nebyl správný." Pochopení pro počínání inženýrů ale nemá Alex Wurz. Ten si ve svém komentáři po skončení závodního víkendu nebral servítky.

Sebastian Vettel v kvalifikaci v Ázerbájdžánu | foto: Aston Martin

„Byla to začátečnická chyba, které se může dopustit inženýr ve Formuli 3, ale ne inženýr ve Formuli 1," pravil bývalý pilot Williamsu. Pravdou je, že Aston Martin letos zaujal snad jen bočnicemi, jež jsou velmi podobné těm Red Bullu. Jinak je to ze strany ambiciózního týmu bída s nouzí.

V Silverstone, kde má tým sídlo se sice mohutně pracuje na stavbě hypermoderní továrny, jenže v zákulisí probíhají spekulace o prodeji týmu do jiných rukou. Lawrence Stroll si podle všeho představoval rychlejší postup mezi formulovou smetánku a neúspěchy ho štěstím rozhodně nenaplňují. Navíc ani vztahy s automobilkou Aston Martin nemají být ideální. Její prodeje totiž klesají, přičemž špatné výkony na trati image rozhodně nezlepší.