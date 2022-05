"To není můj problém," odpovídá Alonso na stížnosti Hamiltona

Po přerušení závodu patřila Alonsovi sedmá příčka, pro restart se rozhodl obout středně-tvrdou směs hladkých pneumatik, na nichž hodlal dojet až do cíle. Jeho tempo však bylo výrazně pomalejší než u soupeřů před ním - na kolo ztrácel přes tři sekundy a Lando Norris s McLarenem na šesté příčce se vzdaloval.

Alpine přitom nemělo se svým vozem žádným problém, jenže Hamilton se marně svého soupeře snažil zdolat a na jeho jízdu si nahlas stěžoval. Španěl přidal až 15 min před koncem velké ceny, kdy předvedl dokonce nejrychlejší kolo závodu (v závěru jej dokázali vylepšit už jen Cunoda a Norris).

Alonso pak vysvětlil, že dle výpočtu stratégů musel své pneumatiky šetřit, aby dojel do cíle: "Myslím, že bychom nedosáhli takové životnosti pneumatik, když mi zbývalo 33 kol. Jde o rychlý závod a my jsme měli dvě možnosti: nasadit od jeho počátku tvrdé nebo středně-tvrdé pneumatiky. Rozhodli jsme se pro středně-tvrdé, ale jejich životnost byla kratší než 33 kol."

Lewis Hamilton ve Velké ceně Monaka 2022 | zdroj: Mercedes AMG F1 Team

"Proto jsme nevěděli, jestli dokážeme závod dokončit, proto jsem pneumatiky 15 kol hodně šetřil, a pak jsem na to v posledních 15 tlačil, když mi řekli, že Esteban [Ocon] dostal trest," přibližuje zkušený pilot, jenž cílem projel jako sedmý s náskokem pěti sekund na Hamiltona.

Ten novinářům řekl, že to bylo "frustrující" trávit tolik kol za Alonsem, za ním "zkrátka jen kroužil." Španěl však nad jeho stížnostmi jen mávl rukou: "To není můj problém." Udržet pilota Mercedesu bylo podle Fernanda "extrémně jednoduché," byť ten do toho dával vše.

Alonso si dojel pro svůj nejlepší letošní výsledek a pomohl se svému týmu dotáhnout na rozdíl jediného bodu na pátou Alfu Romeo v šampionátu konstruktérů.