Alfa Romeo jako poslední stáj F1 představila auto pro sezónu 2022, inovuje zbarvení + FOTO

Ve Španělsku kroužila v kamufláži - v kombinaci černé a bílé barvy tak, aby nebylo snadné rozpoznávat křivky nového monopostu poháněného motorem Ferrari.

Nyní odhalila nové barvy s větším podílem červené barvy. S vozem budou letos závodit Valtteri Bottas a čínský nováček Ghuanyu Zhou, jako rezervní pilot slouží Robert Kubica, kterého podporuje titulární polský sponzor Orlen.

Here it is. Allow us to introduce the #C42 ❤️#AlfaRomeo #ORLEN pic.twitter.com/JsdA4FjkQ9