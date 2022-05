Dochází Red Bullu peníze na vývoj? Marko nekompromisně odpovídá

Italští novináři dokonce přišli s tvrzením, že rudí býci již utratili tři čtvrtiny z povoleného objemu peněz. To by znamenalo, že Red Bull v této sezoně moc dalších velkých vylepšení nenasadí. V podobném duchu se vyjádřil také šéf Ferrari Mattia Binotto, který pronesl, že rakouská stáj bude muset v určité fázi šampionátu přestat vyvíjet.

S tím ale nesouhlasí odborný poradce Red Bullu Helmut Marko. Ten tvrdí, že rakouská stáj utratila doposud podobné peníze, jak je tomu u dalších elitních týmů. „Neřekl bych, že jsme utratili víc než soupeři. My svá vylepšení plánujeme tak, abychom se díky nim dostali i na minimální povolenou hmotnost. Ještě na ní nejsme a podle všeho se na ni nedostaneme ani při dalším balíku novinek," tvrdí Marko.

Max Verstappen a Sergio Pérez slaví po závodě na Imole | foto: Red Bull Content Pool

Bývalý závodník si zároveň rýpnul do Ferrari a zejména Carlose Sainze. Rodák z Madridu už letos několikrát havaroval, přičemž podle Marka se tenhle aspekt do rozpočtového stropu stáje z Maranella projeví. „Sainz už rozbil několik aut. To podle mě není zrovna levné."

A jak vidí Marko další průběh letošní mistrovské bitvy? „S Ferrari jsme na stejné úrovni. Rozdíly jsou minimální. Rozhodne to, kdo ze svého balíku dokáže vyždímat nejvíc. Těšíme se na parádní souboj."