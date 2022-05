Mercedes na něco přišel, v Miami chce experimentovat

Stříbrné šípy se letos propadly na třetí příčku, v posledních podnicích je ale předčí i McLaren. Jejich vůz se velmi trápí s poskakováním, podle pilotů je téměř neovladatelný. V Imole piloti Lewis Hamilton a George Russell dokonce vypadli již v prostřední části kvalifikace. Lewis ve velké ceně poté neobodoval, jeho mladší týmový kolega vyválčil alespoň čtvrté místo.

"Pro nás šlo v Imole o velmi náročný víkend. George odvedl skvělou práci, když dojel čtvrtý po startu z pozice, která nebyla moc slibná. Lewisovi jsme však neposkytli nástroje nebo pozici na dráze, která by odrážela jeho skutečnou rychlost," rekapituluje šéf týmu Toto Wolff.

Před závodem na novém okruhu na Floridě je optimistický, ve vývoji podle něj dosáhli pokrok: "Od té doby, co jsme se vrátili z Itálie, jsme se z víkendu hodně naučili. A naše učení pokračovalo paralelně s tím v aerodynamickém tunelu a při simulacích."

💬 "We have found several directions for improving the car, and we will be conducting experiments in Miami to correlate those simulations, and hopefully confirm the development path for the coming races."



