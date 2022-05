Zvládli jsme první skutečnou zkoušku, raduje se Seidl a burcuje tým ke zlepšení

Předsezónní testy vypadaly pro anglickou stáj slibně. Mnozí dokonce prorokovali, že by McLaren mohl bojovat v jedné skupince s Red Bullem a Ferrari. Omyl. Družina Andrease Seidla zažila během prvního závodu sezony pořádný šok. Poslední dvě Velké ceny v Austrálii a na Imole však ukazují, že tradiční stáj začíná svému letošnímu stroji rozumět.

Jasně, pokud by Charles Leclerc nechyboval a stejně tak pokud by Sainze nevyřadil ze závodu Ricciardo, Lando Norris by na pódium nedosáhl. I tak je ale třetí příčka pro oranžový tým povzbuzením do další práce. „Tohle byla první skutečná zkouška všeho, co jsme za poslední tři roky vybudovali. Během těch tří let byly věci neustále optimistické. Tým rostl. Teď jsme prošli zátěžovým testem, přičemž jsem velmi spokojený, jak v něm tým obstál. Dali jsme hlavy dolů a společně makali," pochvaluje si šéf týmu Andreas Seidl.

Daniel Ricciardo před závodem v Melbourne | foto: McLaren

Boss McLarnu očekává těsné bitvy ve středu pole. „Mezi námi, Alpine nebo Alfou a Haasem je to velmi těsné. Rozhodují detaily. Proto nemůžeme polevit." V McLarenu si zároveň pochvalují, že jejich vůz funguje na naprosto odlišných tratích a za naprosto odlišných podmínek, což prý potvrdily poslední dva závody.

Na boj s nejlepšími to ale zatím ještě není. K dosažení tohoto cíle má McLarenu pomoci rozsáhlý vývojový plán, který bude stáj realizovat během následujících týdnů a měsíců. „Naším cílem je neustále vyvíjet. V následujícím období nasadíme na vůz celou řadu novinek, jejichž cílem bude dostat z vozu vyšší výkon," uzavírá Andreas Seidl.