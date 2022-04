Odpoví Ferrari na nástup Red Bullu? V Miami představí nové díly

„V Miami budeme mít několik nových dílů," nechal se slyšet šéf Ferrari Mattia Binotto. Zkušený inženýr doufá, že italský tým přiveze do Miami efektivní konfiguraci svého vozu. Půjde totiž o vysokorychlostní trať s potřebou nízkého přítlaku.

„Budeme závodit s něčím novým. Snad přijdeme s efektivním balíčkem. Letos jsme s takovou konfigurací ještě nezávodili," uvědomuje si Binotto. Ferrari nyní pracuje na několika pro něj zásadních oblastech. Jednou z nich je poskakování. „Pracujeme na tom. Viděli jsme, že poskakováním trpíme více než Red Bull. Vidíme v téhle oblasti potenciál pro zlepšení," hlásí Švýcar.

Charles Leclerc v závodě na Imole | foto: Scuderia Ferrari

Dalším aspektem, kde má Red Bull navrch je maximální rychlost. Bylo to dobře patrné v Saúdské Arábii a stejně tak i v Bahrajnu. Boss Ferrari si ale myslí, že klíčem není samotný výkon motoru, nýbrž nastavení přítlačných křídel. „Křídla můžeme vylepšit. Pro několik nadcházejících závodů připravíme různé verze křídel. Roli bude hrát charakteristika konkrétního okruhu."

V Miami se letos pojede vůbec poprvé a Ferrari má co napravovat. Po zpackaném víkendu v Imole bude chtít tým z Maranella zastavit ofenzivu Red Bullu. Binotto si každopádně uvědomuje, že nepůjde o nic snadného. „Je to nová trať, bude to výzva pro všechny. Těším se na to. Je jasné, že Red Bull bude velmi silný."