Sprint vyhrál Verstappen před Leclercem a Pérezem, McLareny ve 3. řadě

Do prvního kvalifikačního sprintu roku 2022 vyrazila většina jezdců na nejměkčích, červeně označených pneumatikách. Jen trio jezdců Magnussen, Schumacher a Latifi vystartovali na žlutě označených. Už při startu zahřívacího kola zatrnulo všem u stáje Alpine, protože Alonsovi nešlo zařadit rychlost, ale svůj monopost nakonec rozchodil a mohl se začít připravovat na 21 závodních kol v Imole.

Start se povedl Leclercovi, který se ještě před první zatáčkou dostal před Verstappena. Pérezovi se povedlo dostat ze 7. místa na 5. pozici. To už ale byl na trati safety car, protože v 9. zatáčce došlo ke kolizi mezi Zhouem a Gaslym. Zhou musel ze sprintu kvůli poškození odstoupit a Gasly si musel zajet ke svým mechanikům pro novou sadu pneumatik, protože dostal důsledkem kolize defekt pravé přední pneumatiky.

LAP 1/21



Guanyu Zhou is OUT of the race



He makes contact with Pierre Gasly #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/LrHJNnAV0w — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Po restartu se na pořadí nic neměnilo. Do problémů se dostal jen Alonso, když se mu rozhodil jeho Alpine na výjezdu ze 3. zatáčky, ale pozici ho to nestálo. V 8. kole dokázal Leclerc ujet Verstappenovi na rozdíl větší než jednu vteřinu. Ale třetí Norris, kterého dotahoval po předjetí Magnussena Pérez, už ztrácel přes 6 vteřin. V 11. kole se povedlo Pérezovi předjet i Norrise, což mu přineslo 3. místo.

LAP 13/21



Checo makes a brilliant move past Norris for P3 in a replay shown from Lap 11! 🚀



That's a @redbullracing 2-3 finish as it stands 👀#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/g3wcrsuFSh — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Mezitím se bojovalo i mezi Sainzem, Ricciardem a Magnussenem, ale zde Magnussen doplatil na volbu svých pneumatik a na brzký safety car, tudíž ho oba borci dokázali předjet a propadl se na 7. pozici. V 16. kole dostal Fernado Alonso varování za vlnění na rovinách, ředitelství zareagovalo černobílou vlajkou. Kolo na to se povedlo Verstappenovi přiblížit k Leclercovi na pouhé 4 desetiny. Holanďanovi hrálo do karet hlavně opotřebení pneumatik Charlese Leclerca.

LAP 17/21



Verstappen is catching Leclerc! 😅



He's now under a second behind the Ferrari 🤯#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/QtPq7uKKgo — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Při nájezdu do 20. okruhu byl Verstappen už hodně blízko a před zatáčkou Tamburello se mu povedlo dostat na první místo.

LAP 20/21



VERSTAPPEN GOES ROUND THE OUTSIDE AND TAKES THE LEAD!!!! 🤯#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/KRL1IKs3X2 — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

To odsunulo Leclerca na druhé místo, třetí skončil Pérez, který si zapsal i nejrychlejší kolo. Čtvrtý skončil Sainz, ten se dokázal v posledních kolech dostat před Norrise, vedle něj zítra odstartuje jeho týmový kolega Daniel Ricciardo.

