V kvalifikaci nejrychlejší Leclerc před Verstappenem a Pérezem, Sainz devátý

Q1

Už začátek kvalifikace byl velice hektický ve stáji Aston Martinu, kde se s nasazením pilně pracovalo na obou poškozených monopostech. Jezdci neponechávali nic náhodě, což potvrzoval i rychlý čas Leclerca o hodnotě 1:19,391. Držel se i Norris, který na Monačana ztratil necelé 4 desetiny. Na chvíli se na 1. místě objevil Carlos Sainz, ale nemělo to dlouhého trvání, protože Charles Leclerc svoje další kolo vylepšil o skoro 5 desetin. O 4 setiny zaostal Verstappen. Ve skvělém světle se ukázal Fernando Alonso, který zajížděl časy do TOP 5. Zbývalo 5 minut do konce a na trati se objevily i stříbrné šípy, ale Hamilton chyboval v 11. zatáčce, stejně jako Latifi. Svá rychlá kola vylepšili i jezdci Red Bullu, Verstappen dokázal zajet nejrychlejší kolo, Pérez byl druhý se ztrátou 2 desetin. Na trať se vydal i Lance Stroll, ale své rychlé kolo zajet nestihl, protože se při vzájemném pouštění srazil s Latifim, což mělo za následek vyvěšení červených vlajek.

🚩 RED FLAG 🚩



Latifi and Stroll collide in the first sector and both are out of qualifying#AusGP #F1 pic.twitter.com/lhb5OHUKM7 — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Toto přerušení ale nahrálo Vettelovi, jelikož jeho mechanici stihli opravit jeho vůz a mohl si tak zkusit svoji první kvalifikaci tento rok. Ta mu přinesla 18. pozici, tudíž do druhé části nepostoupil. Společně s ním nepostoupil Albon, Magnussen, Latifi a Stroll.

Q2

Druhé pokusy se dařily jezdcům stáje Red Bull. Nejdříve byl první Verstappen, ten své druhé kolo na rovince vypustil, což nahrálo do karet Pérezovi, který byl rychlejší o 271 tisícin. Kolo se také povedlo Alonsovi, který byl prozatím třetí a ztrácel 475 tisícin na Mexičana.

Perez is on top as we reach halfway in Q2



His 1:18.340 effort puts him ahead of Verstappen, with Alonso in third#AusGP #F1 pic.twitter.com/s76pwnmw5u — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

George Russell chyboval v 11. zatáčce, kde opět najel na trávu, což rozhodilo jeho monopost. Pérez na tomto místě nezpomalil pod žlutými vlajkami, díky čemuž bude vyšetřován po kvalifikaci. Kolo Péreze stačilo na nejrychlejší kolo v Q2 a nemusel již vyjíždět. Za Mexičanem se umístil Sainz společně s Leclercem. Kdo se do Q3 už ale nedostal byl Gasly, Bottas, Cunoda, Zhou a Schumacher.

Q3

Sektory byly fialové u jména Maxe Verstappena, ten byl ale dlouhý v předposlední zatáčce okruhu, čehož využil Pérez, který byl o tisícinu rychlejší. Tyto spory rozhodl až Leclerc, který najel na Péreze 159 tisícin. Sainz už byl pár metrů před projetím cílové čáry, ale byly opět vyvěšeny červené vlajky. Tentokrát díky Alonsovi, který měl rozjeté skvělé kolo s nejrychlejším druhým sektorem. Osudnou se mu ale stala 11. zatáčka, před kterou mu zhasl motor, díky čemuž nestihl zatočit a vrazil do bariéry.

🚩 RED FLAG 🚩



Alonso loses the car at Turn 11 and he hits the wall 😫#AusGP #F1 pic.twitter.com/wmxlJvOTuz — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Po restartu se na trati objevily ihned stříbrné šípy, přičemž byl ve finále o něco rychlejší Russell. Těsné to bylo ale na čele, protože mezi Leclercem a Pérezem byl rozdíl jedné tisíciny. Verstappen byl nakonec nejrychlejší, o 8 setin než Monačan. Sainzovi se nepovedlo navázat na stabilní výsledky a byl devátý. Absolutně nejrychlejší kolo se povedlo zajet Leclercovi o hodnotě 1:17,868. Právě toto kolo mu přineslo druhou pole position v sezoně.

GP Austrálie (Albert Park) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:17,868 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:18,154 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:18,240 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:18,703 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,825 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,933 7. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:19,032 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:19,061 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:19,408 10. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:18,815 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:19,226 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:19,410 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:19,424 14. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:20,155 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:20,465 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:20,135 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:20,254 18. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:21,149 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:21,372 20. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant

