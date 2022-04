GP AUSTRÁLIE: Návrat na pátý kontinent svědčil Leclercovi

Australané byli skutečně na F1 řádně natěšeni, do ochozů jich dorazilo přesně 419 114, což podle oficiálního údaje bylo vůbec nejvíc diváků, kolik se jich na nějaké australské sportovní akci sešlo. Pěkné počasí neslibovalo žádná dramata, takže se alespoň šest "statečných" rozhodlo zamíchat strategickými kartami: Alonso, Sainz jr., Magnussen, Vettel, Strol a Albon nasadili tvrdou směs, ostatní sáhli po středně tvrdé. Bylo zřejmé, že nejměkčí směsi v Melbourne pšenka nepokvete.

Start byl v podání Ferrari jako noc a den - Leclerc odrazil náznak útoku Verstappena, Sainz jr. se odpíchl velmi pomalu a klesl až na 14. pozici. Kdo by však čekal, že se bude posouvat nahoru, měl už v 2. kole po nadějích. Španěl před zatáčkou 9 po útoku na Micka Schumachera nezvládl výjezd, prosvištěl travnatým pásem a za následující "desítkou" si "ustlal" ve štěrkovém pásu. Ještě si pokoušel vyžádat pomoc a nechat se roztlačit, ale z boxů dostal jasný pokyn, aby vypnul motor. Ze zpomalených záběru bylo jasné, že obrovské štěstí měl Valtteri Bottas - jen tak tak se nepotkal s rotujícím Ferrari.

Safety car kroužil na trati do konce 6. kola a po restartu začal pozice dohánět Pérez, neboť po startu ho útokem po vnitřní straně překvapil Hamilton. Mexičan si vzal svou pozici zpět v 10. kole, ale vedoucí dvojici se výrazně nepřibližoval. Obhájce titulu jako první ze špice zamířil do boxů (19. kolo), Pérez stavěl u mechaniků o dvě kola později. Leclerc mezitím s boxy vykomunikoval, že ještě může na trati zůstat, ale jakmile Max zajel mírně rychlejší čas, spěchal rovněž měnit pneumatiky (23. kolo). V témže kole přešel stejně jako ostatní na tvrdou směs i Hamilton, ale třetí místo před Pérezem ubránil jen na půl kola.

Vettel v Austrálii neprožil dobrý víkend a závod vše zlé završil. Ve 24. kole nezvládl zatáčku 4 a rozbil svůj Aston Martin o protilehlou zeď. Opět vyjel safety car a kroužil po trati dvě kola. Leclercovi se nepovedl nájezd na cílovou rovinku a musel se na ní bránit mocně útočícímu Verstappenovi. Dokázal jeho atak odrazit a tím vlastně Maxovy šance skončily. Náskok utěšeně narůstal a eventuelní boj o vítězství ukončilo 39. kolo, kdy Verstappen svůj vůz odstavil v druhé zatáčce s hořícím motorem.

Monačan pak bez zjevné námahy nahnal téměř dvacetivteřinový náskok před Pérezem, jenž ještě před kalvárií týmového kolegy předjel ve 36. kole Russella. Navíc Mexičan v 50. kole špatně projel zatáčku 13 a ocitl se na trávníku. Chvíli to vypadalo na interní duel v Mercedesu, Hamilton se v posledních fázich přiblížil Russellovi na odstup jedné vteřiny, ale poté opět klesl o něco více dozadu.

Absenci dramatu na čele vynahradila divákům skupina bojující o poslední body. Tu dlouho vedl Stroll, jenž hned ve 3. a 4. kole zajel do boxů, čímž si odbyl výměnu dvou směsí a doufal, že se posune výš v pořadí. Jako by ale těch malérů neměl dost. Nejdřív na cílové rovince kličkoval před Bottasem (37. kolo), za což později vyfasoval 5 vteřin penalizace, pak téhož pilota v zatáčce 3 téměř vytlačil z trati, ale tento incident zůstal pouze u šetření. Zcela protichůdná byla nálada v týmu McLaren - Norris sice po startu přišel o svou pozici, ale s Ricciardem za zády potom absolvoval prakticky celý závod (i pneumatiky měnili v těsném sledu - 21. resp. 22. kolo) a zisk 18 mistrovských bodů je určitě potěšil.

Bojovný závod zajel Bottas, jenž se prokousal na dosah první desítky, ale pak si dlouho - i díky zmíněným incidentům - nebyl schopen poradit se Strollem, kvůli druhému dokonce musel před sebe pustit i Gaslyho. Nakonec se mu podařilo Kanaďana pokořit (51. kolo) a jak byl v laufu, posunul se i před Francouzovu AlphuTauri. Zhou na druhé Alfě měl na dosah další bod, ale rybník mu vypálil odvážnou strategií Albon, vlastně téměř shodnou se Strollem. Setrval na trati s bílými pneumatikami až do předposledního kola, kdy že 7. pozice zajel k povinné zastávce. Na trať se dostal 0,3 před Zhouem a na nejměkčí směsi se mu podařilo uhájit první bod pro Williams. Bylo to jediné závodní kolo, které kdo na červených pneumatikách v Melbourne jel.

Magnussen a Alonso vsadili na obráceně použité pneumatiky, ale do jejich plánů nevhodně zasáhl druhý safety car - sice postoupili hodně vysoko, ale bylo jasné, že nutná výměna je srazí hodně dozadu. Alonso nakonec chvíli útočil na 11. místo, ale pak mu středně tvrdá směs odešla, jako jediný se Strollem absolvoval dvě zastávky. Magnussen sice chvíli měl na dohled zmíněnou bojující skupinu Stroll, Gasly, Bottas, Alonso, Zhou, ale pak i on odpadl a v závěru se před něj dostal nazpátek i Schumacher, jenž kolegovi pár kol předtím přenechal pozici poté, co nezvládl zatáčku 12. Haas tak po nadějném začátku poprvé vyšel bodově naprázdno.

Leclerc v čele průběžné klasifikace se poněkud "utrhl", ale druhého Russella a šestého Verstappena dělí pouhých 12 bodů.

GP Austrálie (Albert Park) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 26 vitez 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 18 + 20,524 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 25,593 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 28,543 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 10 + 53,303 6. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 8 + 53,737 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 6 + 1:01,683 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 4 +1:08,439 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 2 + 1:16,221 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1 + 1:19,382 11. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1:21,695 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 1:28,598 13. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 17. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team + 1 kolo DNF 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing motor DNF 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant havarie DNF 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari smyk

