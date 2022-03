PROHLÁŠENÍ po závodě: "Nakopli jsme sezónu," raduje se Verstappen

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Byl to náročný, ale dobrý závod. Na čele jsme bojovali tvrdě a mysleli jsme na celkové tempo. Oni [Ferrari] byli rychlejší v zatáčkách a my na rovinkách. Pneumatiky se zde opotřebovávali docela rychle. Ke konci jste mohli vidět, že jsme měli trochu lepší tempo. Nebylo to snadné, ale nakonec jsme se dostali dopředu. Mám opravdu radost, že jsme konečně nakopli sezónu!

MAX: “We were battling hard at the front. It was tough. I’m really happy we’ve finally kick-started the season”#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/DAQVv5wD4j — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

O můj Bože! Opravdu jsem si ten závod užil. Bylo to tvrdé, ale férové závodění. Každý závod by měl být takový. Byla to zábava, ale samozřejmě jsem zklamaný, dneska jsme chtěli vyhrát. Vůči Maxovi chovám respekt, obzvlášť když dokončíte závod takto. Jezdíme na městských tratích, tlačil jsem na to tak, jak skoro nikdy, až na absolutní limit. Ke konci jsme riskovali, respekt ale zůstává.

CHARLES: "It wasn't enough today, but oh my god, I really enjoyed that race! It's hard racing but it's fair, every race should be like this. It was fun, I'm obviously disappointed, I wanted to win today"#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/TeahMuxPjs — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

Carlos Sainz, 3. místo

S Checem [Pérezem] to bylo na výjezdu z boxů během safety caru těsné, ale pravidla jsou pravidla: byl jsem před ním. Pak jsem se jej snažil udržet za sebou v posledních kolech, po dráze létali, vyvíjeli na nás tlak. Od posledního závodu jsem udělal pokrok, našel jsem ve voze lepší rytmus.

CARLOS: “For me the race was a bit of progress from Bahrain. I managed to find a bit more rhythm with the car. Still some tenths to find but I think I will end up getting there" #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/uKyqJAColo — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

MERCEDES

