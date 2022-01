Šéf Hondy Jamamoto přechází k Red Bullu, Räikkönen bude řídit motokrosový tým Kawasaki

Masaši bude dál pomáhat Red Bullu

Honda se z F1 loni stáhla stejně jako finský pilot, vývoj a výrobu motorů přebírá pro svůj tým Red Bull. Její bývalý šéf Jamamoto japonskou automobilku s tím, že bude pracovat jako konzultant nově vznikajícího oddělení motorů.

"Založili jsme novou společnost. Chceme podniknout něco, co udělá lidem radost. A když budeme v F1 vyhrávat, fanoušci z toho radost mít budou. Podepsali jsme smlouvu se společností u Red Bull Powertrains. Dle požadavku Christiana Hornera a Helmuta Marka z Red Bullu budu v té společnosti působit, abych je podporoval," prozrazuje Masaši Jamamoto.

"Jde o smlouvu mezi společnostmi, takže moc nemůžu hovořit o detailech, ale jakožto jeden ze členů Red Bull Powertrains se budu věnovat práci, která jim pomůže. Když například budou chtít porozumět japonské kultuře a kultuře Hondy a mít lepší a bližší vztahy s Hondou, můžu to podpořit. V podstatě jde o most mezi Red Bullem a Japonskem," popisuje svou novou práci Jamamoto.

Masaši Jamamoto u motorů zůstane | zdroj: Formula1.com

Räikkönen jde do motokrosu

Bez práce dlouho nezůstal ani Räikkönen, jenž ještě minulý rok závodil za Alfu Romeo. Důchodu si bude užívat aktivně jako šéf továrního motokrosového MXGP týmu Kawasaki.

"Není tajemstvím, že motokros je v životě už mnoho let mou velkou vášní. Ale tento tým není něčím, co byste mohli nazvat koníčkem. Jde o velmi vážnou, pečlivě zaměřenou věc a my usilujeme o to, abychom byli co nejlepší," popisuje pilot se 349 starty v F1.

Nyní převezme tovární tým Kawasaki v MXGP, v nejvyšší úrovni motokrosu. "Když jsem teď skončil se závoděním, budu se moci více věnovat tomuto projektu - ne dle denních problémů, ale spíše ze strategického pohledu s využitím mých zkušeností toho, jak týmy fungují a co vede k úspěchu na světové scéně," vysvětluje.

Tým povede se svým dlouholetým motokrosovým spolupracovníkem Anttim Pyrhonenem, jenž kdysi také jezdil na motorce. Kalendář MXGP čítá 21 závodů, 17. července zavítá také k nám do České republiky, konkrétně do Lokte.