Dějiště posledního vítězství Ferrari z kalendáře nezmizí

První závod se v Singapuru uskutečnil v roce 2008. Tehdy odstartoval z prvního místa Felipe Massa, ale problém s tankovacím zařízením jej o první místo připravil. Radoval se tak Fernando Alonso, avšak historicky první GP pod umělým osvětlením vešla do dějin zejména kvůli úmyslné nehodě Nélsona Piqueta.

Mezi další památné momenty GP Singapuru patří například vzájemná kolize jezdců Ferrari z roku 2017. Byl to zároveň jeden z klíčových momentů dané sezony, který otevřel Lewisi Hamiltonovi cestu k titulu mistra světa. Posledním vítězem GP Singapuru se stal v roce 2019 Sebastian Vettel. Není bez zajímavosti, že jde zároveň o poslední vítězství Ferrari do dnešních dní.

Sebastian Vettel se svou trofejí za první místo po závodě v Singapuru | foto: Scuderia Ferrari

V letech 2020 a 2021 se v Singapuru kvůli epidemii covidu-19 a cestovním omezením s epidemií spojeným nezávodilo. Letos by se měla tamní Velká cena uskutečnit na začátku října, nicméně i to je prozatím zahaleno rouškou nejistoty.

Co ale víme, už teď je skutečnost, že GP Singapuru z kalendáře nezmizí minimálně do roku 2028. „Jsem potěšen, že jsme se Singapurem prodloužili smlouvu o dalších sedm let. V roce 2008 jsme zde poprvé v historii jeli pod umělým osvětlením. a od té doby se zdejší okruh stal pro jezdce opravdovou výzvou. Singapur má v kalendáři své speciální místo," komentuje Stefano Domenicali.