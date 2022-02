Leclerc sní o titulu. Získá ho s letošním Ferrari?

Na letošním voze pracuje Ferrari přes dva roky. Teď by mělo začít sklízet ovoce svého úsilí. Alespoň v to v Maranellu doufají. Nový stroj je na první pohled agresivní a přitom souměrný. Už to by mohlo být pro všechny fanoušky nejstarší stáje povzbuzující. Sami inženýři přitom tvrdí, že při vývoji tohoto auta šli na samou hranici pravidel. S pomocnou rukou přispěchal také Rory Byrne, který se pod F1-75 výrazně podepsal.

„Očekává se od nás hodně, protože jsme Ferrari. Když závodíte pro tento tým, lidé očekávají, že budete neustále na čele. Tak to zkrátka je. Samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat při závodech, ale můžu říct, že jsem naplněný optimismem. Na tomhle autě jsme pracovali opravdu dlouho a já vím, jakých výsledků jsme dosáhli," říká Charles Leclerc.

Ferrari F1-75 | foto: Scuderia Ferrari

Kromě již zmíněné agresivní aerodynamiky má Italům pomoci také přepracovaná pohonná jednotka. Z gruntu přepracovaná... Zodpovědní inženýři tvrdí, že na této pohonné jednotce bylo využito mnoho inovativních nápadů. Právě ty mají přinést výhodu nad konkurencí. Stejně tak jako skutečnost, že Ferrari začalo s vývojem vozu opravdu brzy. Zatímco Mercedes s Red Bullem bojovali o loňský titul do poslední možné chvíle.

„Sezona 2020 pro nás byla extrémně těžká, sezona 2021 byla o něco lepší, ale sezona 2022 je obrovskou příležitostí. Všichni začínají od nuly, pro nás je to tedy možnost, jak se vrátit do první řady a do bojů o vítězství. Sním o tom, že se stanu mistrem světa, ale k tomuto cíli vede dlouhá cesta. Nejdřív si musíme potvrdit, jak intenzivně a tvrdě jsme na letošním autě pracovali," dodává Leclerc.