V kvalifikaci zvítězil Verstappen před Hamiltonem a Norrisem

Poslední kvalifikace v sezóně 2021, která rozhodne o pořadí v zítřejším důležitém závodě. Ano, to je kvalifikace VC Abú Zabí. Teplota vzduchu se pohybovala pod 30 °C, zatímco teplota trati se pohybovala nad touto hranicí.

Q1

Po prvních pokusech se na prvních 4 místech objevily vozy s motory Honda, přičemž této čtveřici vévodil Max Verstappen s časem 1:23,680, za kterého se zařadil Gasly s Cunodou a Pérezem. Ale v tento okamžik ještě většina jezdců neměla zajeté své rychlé kolo. Potenciál Mercedesů ukázali oba jezdci hned po svých prvních pokusech. Hamiltonovo kolo nabývalo hodnoty 1:23,266 a posunul se na nejvyšší příčku, Bottas zaostal o desetinu a byl druhý. Holanďanovo druhé kolo bylo o poznání lepší, protože za Hamiltonem zaostal o 56 setin.

Pěkné kolo se povedlo zajet Gaslymu, ale bylo pro překračování traťových limitů v zatáčce číslo 16 škrtnuto. Po tomto oznámení ale byly vyvěšeny červené vlajky.

Bylo to kvůli sloupku, který se vyskytuje na vnitřních částech zatáček. Mick Schumacher trefil sloupek na vnitřku 16. zatáčky, ten se dostal do ideální stopy a Lando Norris jej při svém průjezdu dovezl až na cílovou rovinku.

Červené vlajky nebyly vyvěšeny ani 5 minut a už se pokračovalo. Jezdci se po restartu vydali hned na trať. Kdo z boxů ale nevyjel byl Max Verstappen, kterému mechanici opravovali zadní křídlo. Na závěr se vydali svůj čas vylepšit i jezdci Mercedesu, přičemž se Hamiltonovi povedlo poskládat perfektní kolo o hodnotě 1:22,845. Bottas zaostal o necelé 3 desetiny, třetí Verstappen byl pomalejší už o skoro půl vteřinu.

Kdo už ale druhou část kvalifikace neokusil byl Nicholas Latifi společně s Russellem, Raikkonenem a oběma jezdci Haasu.

Q2

Teploty začaly klesat a jezdci museli vyjet okamžitě na trať. Většina jezdců se na trať vydala na žlutě označené pneumatice. Této skupince vévodil tandem stříbrných šípů. Nejrychlejší čas se objevil vedle jména Lewise Hamiltona, jeho kolo dosahovalo hodnoty 1:23,185, Bottas byl o 6 desetin pomalejší. Verstappenovi se ale povedl poslední sektor a na Brita ztratil pouze 4 tisíciny. Čtvrtý byl potom Juki Cunoda, který ztrácel 2 desetiny. Kdo se ale pořadím propadal byl Sergio Pérez, protože ztrácel už přes 5 desetin.

The first runs are in for Q2...



Lewis leads Max by just 0.004s 😱#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/hyNGFEjjks — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Co vykouzlilo vrásky všem u Red Bullu bylo Verstappenovo probrždění při dalším kole. Probrždění nebylo zrovna malé, a tak se muselo přemýšlet o jiné strategii, zda odstartovat zítra na této poškozené sadě nebo se kolo pokusit vylepšit a odstartovat na jiné.

Někteří jezdci se na trať při prvních pokusech vydali na červené sadě, příkladem byli jezdci stáje Ferrari. Sainzovo kolo o hodnotě 1:23,174 jej katapultovalo na provizorní první místo, Leclerc zaostal o 2 setiny a byl čtvrtý. Z toho vyplývalo, že mezi první pětkou byla pouze desetina, protože pátý Bottas ztrácel na Španěla pouze 7 setin.

Na závěr se jezdci vydali na trať většinou s nejměkčí směsí, ale Hamilton to zkusil na žluté a své kolo ještě zlepšil. Toho ale o desetinu přeskočil Pérez a o 3 desetiny Verstappen, oba jezdci stáje Red Bull ale svá rychlá kola zajeli na červené sadě, tudíž zítra odstartují na nejměkčí směsi. S nimi na této směsi budou muset zítra odstartovat i jezdci stáje Ferrari a McLaren společně s Estebanem Oconem.

Do třetí části se už ale nedostal Alonso s Gaslym, Strollem, Giovinazzim a Vettelem.

Q3

Prvními na trati byli jezdci Red Bullu v pořadí Pérez - Verstappen. Právě Holanďanovo kolo o hodnotě 1:22,109 bylo ze všech nejrychlejší a Hamilton zaostal o více než 5 desetin. Napomohl tomu ale fakt, že Pérez potáhl Maxe na jedné z rovinek. Čtvrtý Bottas už ztrácel přes vteřinu. Na druhou řadu stačilo kolo Jukiho Cunody, to mu ale bylo kvůli překračování traťových limitů v 16. zatáčce, kde se dostal do smyku, škrtnuto.

Max's time is in... it's a 1:22.109!



After some slipstreaming with team mate Perez, Verstappen is more than half a second ahead of Hamilton 😱#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/jEyddpcwBi — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Jezdci se na závěr vydali svá kola ještě vylepšit. Hamilton udělal chybu už v 1. zatáčce, což mu zásadním způsobem vše zkomplikovalo. Verstappenův náskok ale stáhl jen o 2 desetiny, tudíž se může z pole position radovat Max Verstappen. Z druhé řady odstartuje Norris a Pérez. Bottas skončil až šestý.

GP Abú Zabí (Abú Zabí) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:22,109 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:22,480 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:22,931 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:22,947 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:22,992 6. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,036 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:23,122 8. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:23,220 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:23,389 10. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:23,409 11. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:23,460 12. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:24,043 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:24,066 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:24,251 15. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:24,305 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:24,338 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:24,423 18. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:24,779 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:24,906 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:25,685

