PROHLÁŠENÍ po poslední letošní kvalifikaci: "Nemohli jsme soupeřit," hodnotí Hamilton

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Tohle je to, co jsme chtěli, ale nikdy to není jednoduché, s tou formou, kterou soupeři v posledních pár závodech měli. Nyní se těšíme na závod, protože to je to nejdůležitější. Cítil jsem se dobře s oběma pneumatikami, teď večer je chladněji, takže s měkkými pneumatikami by to mělo být jednodušší. Ale uvidíme, jak to bude zítra. Důležitý bude dobrý start a potom už se pokusíme jet si svůj závod a to co nejlépe to půjde. A uvidíme, kde dojedeme. Tlačili jsme na sebe, v některých závodech určitě na limit... Za deset, dvacet let se za tím budeme ohlížet. Když jste první, jste tam, kde chcete být. Na zítřejší závod se rozhodně těším.

Sergio Pérez, 4. místo

O té pomoci jsem s Maxem a týmem mluvil a jsem rád, že to tak krásně vyšlo. Myslím, že naše týmová práce dnes byla skvělá. Jsem za tým moc rád, v té třetí části se to opravdu povedlo a jsem s výsledkem spokojen.

Christian Horner, šéf týmu

Jízdu v závěsu jsme dnes řešili. Snížili jsme přítlak, byla to jediná šance, jak se jim na rovince vyrovnat. Po Q1 jsem si myslel, že je nemůžeme porazit, ne s těmi časy, které Lewis jezdil. V Q2 už se to začalo otáčet v náš prospěch. Obě kola v Q3 byla výjimečná. A potom ta pomoc, Sergio pracoval se svým týmovým kolegou a pomohl mu na dvou rovinkách, to byla úplně perfektní týmová práce! Bylo to jedno z nejlepších kol, které letos Max předvedl. Nejsme moc znepokojeni tím, že startujeme na měkkých. Střední sada by asi byla lepší, ale s tím opotřebením, které očekáváme, to bude zajímavý závod a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pozice na trati je klíčová.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Max zajel dnes skvělé kolo. Nemohli jsme s tím časem nakonec soupeřit. V tréninku to vypadalo dobře. Ale od něj to bylo fantastické kolo. Jsme v dobré pozici co se pneumatik týče a snad tedy budeme mít dobrý závod. Byl to neuvěřitelný rok a úžasná bitva... Donutilo nás to jít na hranu, tak jak jsme to potřebovali. Jsme silnější jako tým a to tak, jak jsme netušili, že můžeme být. Doufám, že bude více takových sezón. Auto bylo dobré, Max odvedl skvělou práci. Poslední kolo bylo dobrý, rozhodně si nemohu stěžovat, ale samozřejmě si přejeme, abychom byli o trošku rychlejší.

Valtteri Bottas, 6. místo

Doufal jsem ve víc, byla to náročná kvalifikace, dobrá Q1, slušná Q2, ale v Q3 už jsem se nedokázal zlepšit. Nastavení bylo rozhodně zaměřeno na závod a ne na kvalifikaci, takže jakmile se zlepšila přilnavost, nemohl jsem svůj čas zlepšit, narazil jsem na hranu. Jsem rád za to nastavení do závodu, mělo by to být vzrušující. Také start na střední sadě bude znamenat jiné strategické možnosti, takže můžeme zkusit dlouhý stint, pokud budeme chtít, ale na měkkých to nepůjde. Bude to zajímavý závod. Celkově to není nejlepší výsledek, ale rozhodně z toho něco zítra můžeme udělat, je o co hrát.

Toto Wolff, šéf týmu

Je to jedna:nula pro ně. Dostali pneumatiky do perfektního provozního okna v těch posledních kolech. A ta výpomoc byla bezchybná, proto jsou na pole position. Raději bych startoval na střední sadě, hádám, že budeme mít menší nevýhodu na startu. Můžeme jet déle, můžeme zkusit agresivní strategii a dostat je v boxech a snažit se kontrolovat si pozici na trati.

MCLAREN

Lando Norris, 3. místo

Jel jsem na pole position, ale nakonec to nevyšlo. Bylo to dobré kolo, být třetí je trošku překvapení. Jsem malinko nervózní a chci zůstat tam, kde jsem a jen se dívat, jak se to v prvních kolech bude vyvíjet. A vlastně po celý závod. Ale zároveň se do ničeho nechci moc zaplést, protože to může vyvolat kontroverzi. Udělám, co půjde a pokud bude příležitost, využiju ji.

Daniel Ricciardo, 10. místo

Byla to náročná kvalifikace. Nové pneumatiky byl můj největší problém. Prostě jsem nedokázal udělat ten další krok. Musíme se podívat, co mohu udělat jinak, abych dostal pneumatiky do správného provozního okna. Musím to nějak vyřešit, je to na mně. Jinak se pokusím udělat něco z místa, kde startuji. Snad se stane pár věcí a využijeme příležitosti. Lando byl silný, jsem za něj rád. Rád bych byl samozřejmě výš tam s ním, ale dnes to nešlo.

Andreas Seidl, šéf týmu

Dobrý týmový výsledek. Lando zajel skvělé kolo a bude vepředu. Bohužel Daniel nedokázal dostat z pneumatik maximum a je to desáté místo. Těšíme se na závěr roku stylově. Chceme body, jdeme na to.

FERRARI

Carlos Sainz, 5. místo

Jsem docela spokojený. Včera to byl jeden z nejtěžších pátků za dlouhou dobu, ale společně s týmem jsme tvrdě pracovali a dokázali se zlepšit. To je pozitivní. Celkově dnešek ukazuje, jaký pokrok jsem od začátku sezony udělal v kvalifikacích. To je další pozitivní signál. V kvalifikaci byl klíčový třetí sektor, abyste na to moc netlačili a udrželi si pneumatiky v dobrém stavu až do konce kola bylo zásadní. Mohli jsme v mém nejrychlejším kole získat ještě trochu času, ale jsem spokojený. Zítra nebude snadné předjíždět, ale dáme do toho všechno. Chci svou první sezonu s Ferrari zakončit dobrým výsledkem. Pojďme závodit!

Charles Leclerc, 7. místo

Dnes jsme mohli být lepší. První a druhý sektor byly ok, ale asi jsem na to moc tlačil a v tom třetím už jsem v pneumatikách neměl žádnou přilnavost. To se stává. Zítra to bude těžké, ale uděláme maximum. Naše závodní tempo vypadá slušně.

Laurent Mekies, sportovní ředitel

Pro nás jde o solidní kvalifikaci. Oba piloti ze sebe vydali maximum a až do jejího konce bojovali o umístění ve druhé řadě. Zítra se tuto velmi dobrou výchozí pozici pokusíme přetavit v dobrý výsledek. Chceme sezonu zakončit pozitivně, abychom viděli na tvářích všech ve Ferrari úsměvy. Chceme splnit naše cíle.

ALPHA TAURI

Juki Cunoda, 8. místo

Zatím je to dobrý víkend, ale jsem dnes trochu zklamaný, škoda těch limitů při Q3. Myslím, že jsem zajel dobré kolo, zvláště když jsem se za nikým "nevezl". Tento víkend se mi vrátilo sebevědomí a na trati je to hned vidět, cítil jsem se tu prozatím nejjistěji od prvního závodu v Bahrajnu, takže je to skutečně pozitivní. Se svým výkonem v Q2 jsem opravdu spokojený, znamená to, že do závodu vyrazím na středně tvrdé směsi, což je hodně silná pozice. Zakončit sezónu tak dobrou kvalifikaci je dobré, jen musím vše poskládat dohromady pro zítřek, protože ten se počítá.

Pierre Gasly, 12. místo

Pro dnešní Q3 jsem byl příliš pomalý. Od prvního tréninku jsem se ve srovnání s Jukim hodně trápil, ztrácel a nepovedlo se mi zjistit příčiny těchto problémů. Po celou sezónu jsme byli v kvalifikaci úspěšní, takže musím projít data a snažit se najít vysvětlení, co se dnes stalo a do zítřka to zkusit napravit. Vybírám si pneumatiky pro začátek, což je určitě pozitivní; uvidím, co půjde udělat, abych se posunul kupředu.

Jody Egginton, technický ředitel

Včera jsme zkoumali různé formy nastavení podle počtu ujetých kol, přes noc bylo potřeba projít spoustu dat, abychom zlepšili nastavení vozu. Myslím, že je spravedlivé přiznat rozumné zlepšení vyváženosti vozů a výkonu u obou pilotů, což potvrdili v posledním tréninku, kdy jsme ještě jemně poladili aerodynamiku. Všechno bylo podřízeno přípravě vozů pro kvalifikaci - v Q1 vypadala obě auta nadějně, takže prošla dále bez jakéhokoli zaváhání.

V Q2 většina soupeřů - a my také - přešla na středně tvrdou směs. Juki zvládl situaci perfektně, Pierre zaváhal v zatáčce 9 a tím bylo jeho rychlé kolo zásadně ovlivněno. Druhý pokus opět vyšel bez problémů Jukimu, Pierre se zlepšit nedokázal i proto, že se dostal do zde tradičního provozu, takže nemohl zajet čisté kolo a do Q3 se nedostal.

Zde se Juki prezentoval velmi dobrým prvním kolem, ale porušení limitů v zatáčce 16 znamenalo anulaci jeho času. Druhý pokus už byl v pořádku - pozice na roštu, na nichž se naši piloti nalézají, nám dávají různé možnosti a naši stratégové na nich dnes večer tvrdě zapracují na základě sebraných dat, abychom byli co nejlépe připraveni na závod. Kromě boje o titul také bude těsný ve středu pole. Naším cílem je získat co nejvíc bodů a navýšit naše již tak historicky nejvyšší bodové konto.

ALPINE

Esteban Ocon, 9. místo

Myslím, že dnešek byl povedeným dnem. Jsem rád, že jsem v Q3 opět na devátém místě, což bylo pravděpodobně maximum, kterého jsme mohli dosáhnout. Všechno tam bylo, zlepšovali jsme se po troškách jízdu od jízdy, takže nám toho moc nezbývalo. Celkově je pozitivní být v zítřejším závodě v první desítce a rád tento rok – z pohledu kvalifikace – zakončím tímto výkonem. Rozhodli jsme se začít zítra na měkké a jsem si jistý, že před námi budou nějaké příležitosti. Jako vždy je cílem bodovat a chceme zakončit sezónu co možná nejsilněji, jak to jde.

Fernando Alonso, 11. místo

Vůz se cítil dobře, takže je škoda, že jsme se po všem nedostali do Q3. Out-lap byl v Q2 divoký a zdálo se, že neexistují žádná pravidla. Připomnělo mi to, co se stalo v Rakousku, kde se rozdávaly penalizace. Bohužel nemáme nikoho, kdo by to posuzoval. Očekávám, že bychom mohli vyšplhat o několik míst, ale uvidíme, kde nakonec začneme. Jsem šťastný, že mám volný výběr pneumatik, takže nám to dává příležitost trochu si pohrát s naší strategií a zítra získat nějaké body.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Dnes to byla velmi těsná kvalifikace s různými strategiemi pneumatik mezi týmy a velkým provozem, který je třeba zvládnout. Z dnešního devátého a jedenáctého místa jsme trochu zklamaní, zvláště vzhledem k tempu, které jsme předvedli včera. Jezdci byli méně spokojeni s vozem ve volném 3. tréninku dříve odpoledne, ale doufali jsme, že na chladnější trati najdou zase lepší přilnavost. Fernando se při svém posledním pokusu v Q2 zlepšoval, ale v poslední zatáčce potkal Daniela (Ricciarda), což ohrozilo jeho kolo, protože v Q3 chyběl jen 0,012 sekundy. Esteban se po velmi dobře provedené kvalifikaci kvalifikoval jako devátý a z lehce narušeného vozu vytěžil vše, co mohl. Dnešní výsledek nás staví do slušné pozice pro zítřejší závod. Esteban odstartuje s měkkými pneumatikami a Fernando má volný výběr pneumatik. Hraje se o všechno.

ASTON MARTIN

Lance Stroll, 13. místo

Myslím, že 13. pozice byla maximum, čeho jsme dnes mohli dosáhnout. Dnes jsme udělali nějaké změny v nastavení vozu a jsem o mnoho spokojenější.

Budeme mít volný výběr pneumatik pro začátek závodu a spoustu možností se strategií, takže jsou zde možnosti, jak se v závodě posunout vpřed.

Měli bychom bojovat, abychom získali body. Byl by to pěkný způsob, jak oslavit můj 100. závod v F1.

Sebastian Vettel, 15. místo

Nebyl to náš den – hlavně kvůli problémům s provozem. V Q1 mě zdržel [Esteban Ocon], ale dostal jsem se do Q2, kde bylo ještě více problémů.

Hodně jezdců při přípravě zastavovalo a někteří předjížděli.

Musel jsem zastavit a v důsledku toho jsem ztratil optimální teplotu pneumatik, což zničilo mé poslední rychlé kolo. Měl jsem být více sobec, protože ostatní jezdci nerespektují dohodu, že zůstanou na svých pozicích před tím, než se vrhnou do svého kola.

Všichni skončíme na stejném místě, protože se snažíme maximalizovat relace [se stejným načasováním], ale pak máte stejně jezdce, kteří předjíždějí.

Takže začínáme z 15. pozice a doufejme, že zítra dokážeme předjet spoustu aut. Naše závodní tempo by mělo být konkurenceschopné, takže uvidíme, co dokážeme.

Zástupce týmu se nevyjádřil.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 14. místo

Myslím, že jsme dnes dosáhli skoro maxima, jehož jsme byli schopni. Možná jsem se mohl posunout na dvanácté či třinácté místo, ale ke Q3 to bylo pořád hodně daleko. Chtěl jsem zkusit středně tvrdou směs, ale moje první kolo na měkkých pneumatikách pokazil silný provoz na konci instalačního kola: pneumatiky a brzdy byly v prvním sektoru příliš studené a proto jsem se nezlepšil. Podobné podmínky panovaly celou sezónu, ale to se stává. I ze čtrnácté pozice můžu zajet dobrý závod, pokud se mi povede první kolo, s dobrou energií se můžeme prosadit i z takového místa. Chci si užít poslední závod sezóny a s týmem se rozloučit dobrým výsledkem.

Kimi Räikkönen, 18. místo

Při posledním kole v Q1 jsem jel velmi slušně, čas vypadal dobře, ale v zatáčce 13 jsem vyjel a bylo po všem. Škoda, auto se chová příznivě. Zítra bude nový den, začínám hodně vzadu, ale pokusím se zajet co nejlepší závod a přivézt na rozloučenou dobrý výsledek.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Po dnešní kvalifikaci mám hodně smíšené pocity. Antonio pravděpodobně dosáhl výsledku blížícího se maximálnímu potenciálu vozu a v podstatě odrážejícího stav, panující po všechny tréninky. Bohužel, Kimi v posledním pokusu v Q1 měl hodně nadějný čas, snad pátý nebo šestý nejrychlejší, ale veškerá výhoda se rozplynula v posledním sektoru. Je to zklamání, mohli jsme mít v Q2 oba vozy, protože odstupy byly hodně malé. Trochu nás může uklidnit solidní rychlost, což by zítra mohla být naše šance. Cíl zůstává stejný - dokončit sezónu na vysoké úrovni.

WILLIAMS

Nicholas Latifi, 16. místo

Myslím, že jsme dnes očekávali trochu víc, protože auto bylo v hodně slušné kondici. Nestávalo se letos často, abychom ani jeden neprošli do Q2, pro tým je to velké zklamání. Určitě jsou věci, které bychom měli zlepšit, můj čas mohl být rychlejší, před posledním kolem jsem se trochu potýkal s hustým provozem. V Abú Dhabí je vždy problém, že se každý snaží vybojovat pozici v posledním sektoru. Znamená to, že přijedete do první zatáčky a ve skutečnosti netušíte, co auto udělá, když šlápnete na brzdu - proto se domnívám, že jsem tam mohl něco získat. Uvidíme, co se nám povede zítra, bude to dlouhý závod a nová podoba trati by měla ulehčit předjíždění.

George Russell, 17. místo

V letmých kolech jsem se v autě cítil skvěle a byl si téměř jist, že postoupím do Q2. V závěru jsme vsadili vše na jedno rychlé kolo, bohužel pneumatiky nebyly v ideálním stavu, takže jsem svůj čas nezlepšil, což je škoda. Body se však rozdělují zítra a nejdůležitější bude udržet osmou pozici v Poháru konstruktérů. Věřím, že jsme schopni to dokázat, ale definitivní konec odmávne až šachovnicová vlajka. Uděláme vše pro to, abychom skončili před Alfou Romeo.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozů

Měli jsme těžkou poslední kvalifikaci sezóny. Vůz byl rychlý, aby se dostal do Q2, ale nepovedlo se nám dostatečně zahřát pneumatiky. V Georgeově prvním kole fungovaly dobře, Nicholas to měl o něco obtížnější. Pro druhou část jsme se rozhodli pozměnit strategii - Nicholas vyjel hodně brzy a George nechal vyjet hlavní skupiny a vydal se na trať teprve za ní. Ani jeden nezajel ideální instalační kolo, ale George dlouho držel slibný čas, pak se dostal do silnějšího provozu. Je zklamáním, že jsme nedosáhli lepšího výsledku, zvláště když to je Russellův poslední závod v našem týmu. Projdeme si všechny údaje a zjistíme, zda jsme něco nemohli udělat lépe. Máme však oba vozy před Räikkönenem a Giovinazzi je jen pár míst před námi, takže máme zítra pořád dobrou šanci.

Dnes jsme provedli to, co celou sezónu: zaměřili jsme se na maličkosti ve snaze povýšit výkon vozu, ale tentokrát to nedopadlo tak dobře jako v předchozích závodech. Taková už je F1 a zvláště Q1, kdy dvacet vozů bojuje o každý kousek trati.

HAAS

Mick Schumacher, 19. místo

Těší mě, že jsme v kvalifikačním módu absolvovali celkově dobrý rok, ale myslím si, že dnešek z mé strany nebyl nejlepší - vypadalo to, jako bych nevěděl, co od sebe s autem navzájem chceme. Stále probíhá doba učení, návratů a analýz, co lze udělat jinak; uvidíme, kde a co ještě můžeme zlepšit. Když se vrátíme příští rok a budeme v pozici, kdy se častěji probijeme do Q2, už podobné věci nebude nutné řešit. Vůz pro kvalifikaci byl celkem dobrý, takže doufám, že pro závod ho ještě vylepšíme, abychom mohli o něco bojovat.

Nikita Mazepin, 20. místo

Bylo to těžké, ale pořád jsou možnosti, jak alespoň potenciálně něco získat. Závod je pokaždé jiná výzva, nabízí odlišné příležitosti než kvalifikace a něco mi říká, že nová podoba trati přinese plno zajímavostí. Jsem připraven závodit - klidně dnes večer, ani se mi nechce čekat na zítřek.

Günther Steiner, šéf týmu

Pozitivum vidím v tom, že to byla poslední sobota, kdy jsme se museli kvalifikovat s VF-21. Jeho "rychlost" ale nikdy neodradila Micka a Nikitu, aby pokaždé znovu vyrazili na trať - stejně tak i dnes. Tým celou sezónu tvrdě pracoval, abychom zjistili, co můžeme získat - zítřejší poslední závod nebude výjimkou. Budeme si hlídat šance a uvidíme, jak se závod vyvine. Pak bude veškeré soustředění patřit sezóně 2022.