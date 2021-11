GP KATARU: Hamilton vítězí, Alonso po sedmi letech na stupních vítězů

Zásadní událost #1 byla penalizace pro dvojici Verstappen - Bottas hodinu před samotným startem Grand Prix. Pět míst poklesu pro Holanďana byl důsledek nedostatečného zpomalení po signalizaci dvojitými žlutými vlajkami, Fin si vysloužil tři místa za neregistrování jednoduché žluté. Sainz jr. nakonec vyvázl bez trestu.

Na startu se piloti rozhodli při volbě pneumatik téměř v duchu tradičního německého výroku halb-und-halb. Nejměkčí směs nazuli Gasly, Alonso, Norris, Cunoda, Ocon, Vettel, Räikkönen, Giovinazzi, Latifi a Schumacher; ostatní pak měli na vozech středně tvrdé pneumatiky. Po startu se čekalo, zda dokáže Verstappen získat důležité pozice a Max skutečně v první zatáčce velmi agresivním způsobem málem pronikl až na třetí místo, ovšem ve druhé zatáčce si svou pozici velmi tvrdě ubránil Alonso, jenž navíc vzápětí zdolal Gaslyho. Velmi špatný start předvedli Sainz jr., Bottas a Vettel. Po prvním kole se TOP 10 seřadila následovně: Hamilton, Alonso, Gasly, Verstappen, Norris, Ocon, Sainz jr., Cunoda, Pérez a Stroll.

Holanďan se dostal na očekávanou druhou příčku po předjetí Gaslyho (4. kolo) a Alonsa o okruh později, ale to už mu Hamilton ujel o čtyři vteřiny. Náskok Brita zůstával nadále konstantní a Verstappen si dokonce postěžoval do radiokomunikace, že je zcela bez šance. Snahu o nějakou změnu naplánoval Red Bull na 18. kolo, kdy Verstappen v boxech nasadil tvrdou směs, ale Hamilton přes ujišťování, že pneumatiky ještě vydrží, byl k mechanikům povolán o kolo později. Náskok však narostl na téměř devět vteřin a snad jediný napínavý prvek v tuto chvíli bylo přetahování o nejrychlejší čas na kolo, zajišťující extra bod.

Když se začalo spekulovat, jak by se mohlo bojovat o prémiový "puntík" v závěru Grand Prix, objevil se u mechaniků v jednom kole (42.) jak Verstappen, tak Pérez - samozřejmě s jistým odstupem. Hamilton a Mercedes opět vzorně reagovali o kolo později, takže snad zamýšlená změna strategie se nekonala. Pouze se opět prohazovalo mezi Hamiltonem, Pérezem a Verstappenem nejrychlejší kolo.

Pět kol před cílem při nájezdu na cílovou rovinku utrpěl defekt levého předního kola Nicholas Latifi. Dotáhl svůj Williams do zatáčky 6, kde ho odstavil. Vedení závodu pak poněkud necitlivě zavedlo režim virtuálního safety caru, ovšem až v 55. kole, čímž de facto zamezilo finálním soubojům na několika pozicích. Verstappen, ač v tu dobu držel nejrychlejší kolo, zajel do boxů pro nejměkčí směs a po ukončení VSC těsně před nájezdem do posledního kola si mohl extra bod ještě pojistit.

Sergio Pérez naopak na VSC musel nutně žehrat. Po startu z 11. místa si postupně poradil s Cunodou (5. kolo), po prvním neúspěch v 7. kole se Sainzem jr. (8.), dále s Alonsem (9.), Gaslym (13.) a Norrisem (16.). Po zastávce ve 20. kole se vydal znovu na lov a opět za sebou nechával jednoho soupeře za druhým: Vettel (23.), Ricciardo (25.), Leclerc (27.) a Alonso (29.); pak přišla druhá zastávka a ztráta na stupně vítězů v podobě 17 vteřin. Mexičan však opět nasadil tempo a ustoupit mu musel Stroll (46.) a Ocon (47.), pak už to chtělo jenom smazat odstup na Alonsa. Není pochyb, že by to Checo nejspíš dokázal, ale VSC rozhodl za něj. Jen během posledního kola se mu dostal alespoň na dohled, ale to bylo vše.

U Alpine vsadili na poměrně riskantní strategii - začátek na měkké směsi, pak přezutí na nejtvrdší a zůstat u jedné zastávky. V závěru Alonso žádal tým, aby Ocon za jeho zády bojoval jako lev a bránil pozice, což ovšem Estebanovi zejména v případě Péreze vůbec nevyšlo, ačkoliv jejich duel trval od první až do páté zatáčky. Alonso ale bronzový stupínek uhájil a po více než sedmi letech, nebo chcete-li po 106 Grand Prix opět stanul na pódiu. Přitom měl dvakrát namále - nejdřív když míjel Bottase na jiskřícím voze po defektu pneu a v 54. kole mu Mick Schumacher v zatáčce 15 nečekaně překřížil trať, když ztratil vládu nad svým vozem.

Také piloti Ferrari vsadili na jednu zastávku a přes rozdílnou strategii (Sainz jr. začal na měkkých, Leclerc na středně tvrdých) se nakonec zařadili za sebe - ve 28. kole dokonce absolvovali vzorný double-pit-stop. K jejich smůle se v posledních šesti kolech utkali s dvojicí Ocon-Stroll, ale také oni ve finále ztratili minimálně dvě možnosti zaútočit kvůli VSC. Každopádně je mohl hřát fakt, že si pojistili pozici v Poháru konstruktérů. Ricciardo se nedokázal propracovat do TOP 10 a Norris, jakkoli se mu po celý závod dařilo a pohyboval se kolem pátého místa, musel v 50. kole podruhé do boxů, protože jeho pneumatiky byly na hraně opotřebování. Bodem útěchy navíc mu bylo zdolání Vettela v 55. kole, ale nadějné umístění bylo to tam.

Valtteri Bottas předvedl opět velmi rozpačitý výkon. Po startu se propadl až na 11. příčku a prokousával se startovním polem podstatně obtížněji. Vlastně až v 10. kole předjel Strolla, poté Sainze jr. (15.), Ocona (17.), Norrise (23.) - ale přišlo 34. kolo a Valtteri hlásil defekt levé přední pneu. Dokonce měl namále v zatáčce 12, kde se dostal až do štěrku, ale nakonec dojel k mechanikům. Spadl až na 14. pozici a jestliže byl ideální volbou pro závěrečný útok na nejrychlejší kolo, vše zhatilo jeho odstoupení. Stejné potíže měli i Russell (51.) a již zmíněný Latifi.

Hamilton tedy ukrojil další část Verstappenova náskoku a souboj o korunu automobilového krále vstupuje do posledního dějství. První matchball bude mít Verstappen za dva týdny na další premiérové trati v Saudské Arábii.

GP Kataru (Losail International Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:24:28,471 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 19 + 25,743 3. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 15 + 59,457 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 12 + 1:02,306 5. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 10 + 1:20,570 6. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 8 + 1:21,274 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 6 + 1:21,911 8. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 4 + 1:23,126 9. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 2 + 1 kolo 10. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1 + 1 kolo 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1 kolo 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 14. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 15. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 16. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 2 kola 18. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 2 kola DNF 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing nedokoncil DNF 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team nedokoncil

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ