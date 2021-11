V Brazílii začíná nejrychleji Hamilton, čeká jej však penalizace. Jak jsou na tom Red Bully?

Trénink začal pod zamračeným nebem a meteorologové očekávali déšť. Teplota vzduchu se pohybovala nízko - kolem 18 °C, asfalt 37 °C. Pirelli přivezlo svůj zlatý střed, směsi C2 - C4.

V 16:30 našeho času všichni vyrazili z garáže, týmy svým jezdcům rozdělili pneumatiky - pro jednoho jezdce tvrdé, pro druhého středně-tvrdé. Před dnešní kvalifikací (zítra se jede bodovaný sprintový závod) mají k dispozici pouze 60 min na poznání toho, jak se chovají, a nastavení svých vozů.

Mercedes Hamiltonovi vyměnil spalovací motor, Lewis bude v neděli odsunut o pět míst dozadu. Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera to ale přístup jeho týmu k Velké ceně Brazílie niktera nezmění.

Verstappen si v úvodu stěžoval na "docela velké vibrace pneumatik," přesto se dostal do čela s časem 1:10,189 min. Po půl hodině se za ním seřadili Pérez (+0,020 s), Hamilton (+0,849), Ocon (+1,156), Bottas (+1,351) a Vettel (+1,494).

Předpovědi se naplnily a okruh začal skrápět první kapky. FIA jej oficiálně označila za mokrý, piloti nicméně dále pokračovaly na hladkých pneumatikách, déšť nebyl silný.

Lewis nebyl spokojený s přilnavostí přední části svého Mercedesu: "Prosím, přijďte s jiným řešení předního zavěšení," oznámil svému inženýrovi Peteovi Bonningtonovi. "Předek poskakuje po trati," stěžoval si dále a zamířil do boxů ke změně nastavení.

Na začátku druhé poloviny nasadily oba Red Bully měkké pneumatiky a časy šly opět dolů: Verstappen 1:09,417 min (313 km/h na cílové rovince), Pérez 1:09,492. Na třetí příčku povyskočil Leclerc (1:10,194), jenž očekává silnější McLaren, na čtvrté Alonso (1:10,201) a na páté Sainz s druhým Ferrari (1:10,599). Ricciardo byl v tu chvíli až šestnáctý (1:12,261) a Norris startovní pole uzavíral (1:13,759).

Čtvrt hodiny před koncem zaútočil Hamilton, jeho čas (1:09,768) ale stačil pouze na třetí příčku - na Maxe ztrácel 0,35 s; čtvrtý Bottas o desetinu více. Fin ale dokázal v dalším pokuse ukrojit tři desetiny (1:09,567) a dostal se na chvíli před svého týmového kolegu. Ten za to 9 min před koncem opět vzal (1:09,348) a přeskočil i oba Red Bully.

