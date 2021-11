PROHLÁŠENÍ po závodě: Verstappen se raduje z dominantního triumfu

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Diváci jsou tu neuvěřitelní. Mít Checa jako týmového kolegu a být tu v Mexiku je úžasné. Start? Bylo to pěkné a bylo to o tom, kdo zabrzdí poslední. Já se udržel na trati, dostal se ze třetího na první a to bylo to, co rozhodlo můj závod, protože potom jsme se mohl jen soustředit na sebe a měli jsme neuvěřitelnou rychlost. Co se šampionátu týče, tak ještě zbývá kus cesty. Samozřejmě to vypadá dobře, ale také se to velmi rychle může otočit. Těším se do Brazílie, mám na ni pěkné vzpomínky.

Sergio Pérez, 3. místo

Je to neuvěřitelný den. Samozřejmě jsem chtěl víc, chtěl jsem první a druhé místo pro tým, ale neměl jsem jedinou šanci dostat se před něj. Slyšel jsem fanoušky v té části u stadionu, to bylo neskutečné.

Christian Horner, šéf týmu

Myslím, že dnes to byl masivní den, skoro mi z toho vypadaly vlasy. Max předvedl fantastickou jízdu, nejdůležitější byl start, dokázal si najít prostor, ale musím říci, že Valtteri se zachoval férově. Max dokázal jít později na brzdy a získal maličkou výhodu. Checovi se tolik nedařilo, musel projet travou, ale perfektně se s tím vypořádal. Nakonec jsme viděli, jak blízko se v posledních kolech dokázal Hamiltonovi přiblížit. Čekali jsme, kdy zastaví, abychom si vytvořili prostor na trati, i proto jsme se Sergiem čekali ještě několik kol déle. I když mu to v závěru závodu nevyšlo, zajel tu skvěle. Jeho forma poslední dva tři závody vzrostla, ohledně vozu od něj máme výborné reakce, jsme s ním hodně spokojeni.

Po včerejšku jsme byli trochu rozladění, ale když se na to dívám z odstupem a z dnešního pohledu, kdo ví, jak by to dopadlo, kdybychom startovali z první řady my.

Mercedes

Lewis Hamilton, 2. místo

Nejprve gratuluji Maxovi, jejich auto bylo tento víkend lepší a my jsme s tím moc nemohli udělat. Dal jsem do toho absolutně všechno a byl to skvělý souboj se Sergiem na konci, alespoň jsem získal druhé místo. Ukazuje to, jak rychlé jejich auto je, když mohl Sergio jet tak blízko za mnou a následovat mě tak blízko. Odvedl skvělou práci a tlačil na mě a jel dál... I tak jsem si ten závod ale opravdu užil.

Valtteri Bottas, 15. místo

Pro mě to byl nešťastný den. Když jsem zahýbal do zatáčky 1, dostal jsem ránu zezadu a otočil se - pak jsem se dostal do silného provozu a nemohl jsem se nijak zlepšit. Udělal jsem všechno, ale bylo obtížné jet v takovém balíku, protože se mi přehříval motor i brzdy, proto jsem nedokázal předjet McLaren před sebou.

Situace na konci ohledně nejrychlejšího kola byla trochu komická, nebylo snadné najít volnou trať, ale nakonec se to povedlo a alespoň jsme sebrali bod Red Bullu. Jinak to nebyl dobrý den - ale další závod už nás čeká příští neděli, tak doufám, že budeme o mnoho silnější.

Toto Wolff, šéf týmu

Musíme pogratulovat Red Bullu, protože jejich rychlost byla na jiné úrovni. Nemyslím, že bychom závod mohli vyhrát, i kdybychom po první zatáčce vedli, protože by nás zajeli během kol při zastávkách v boxech. Takže nakonec si myslím, že pro Lewise a šampionát, je to limitace škod, ale pro konstruktéry byly Valtteriho hodiny hodně bolestivé. Nevím, co udělali špatně v kvalifikaci, rychlost jsme tam měli, ale tohle byla rychlost, kterou jsme viděli v pátek. Je to horší, než jsme doufali, ale musíme to brát s nadhledem. Ta situace v první zatáčce se neměla stát. Měli jsme dvě auta vepředu a vypadalo to, že se otevřelo místo pro Maxe vnějškem. Potom ty hodiny, když jsme mohli být třetí nebo čtvrtí je přinejmenším k naštvání. Celkově to je den, na který bychom chtěli zapomenout. Ale musíme vzít i pozitiva. Lewis jel skvěle s tím, co měl k dispozici, udržel se na druhém místě. To je pro mě to hlavní. Nyní se musíme sebrat.





AlphaTauri

Pierre Gasly, 4. místo

Jsem extrémně šťastný. Čtvrté místo je takovým výsledkem, že jsme si nemohli přát lepší umístění. Charlese za zády jsem měl pod kontrolou, dokázal jsem mu ujet a celý závod jistit čtvrtou pozici. Auto bylo celý víkend spolehlivé, počínaje včerejší kvalifikací a znovu v dnešním závodě. Skončit před Ferrari je vždy dobrý pocit. Nyní jsme na tom bodově s Alpine nastejno, mým cílem je zajistit Franzovi a celému týmu páté místo v Poháru konstruktérů - byl by to pěkný a zasloužený vánoční dárek - takže budeme dál tlačit. Způsob, jakým tým momentálně pracuje, nám to v příštích závodech může umožnit.

Juki Cunoda, odstoupil po kolizi

Je to velká škoda, auto tu bylo hodě dobré, myslím, že jsem dnes měl velkou šanci na body. Je to smůla, vůz vedle mě se na mě přitiskl, pak jsem ještě dostal ránu - tyhle věci se v závodech stávají. Celkově byl závodní víkend dobrý, výkon byl velmi sympatický, takže jsem zklamaný, že jsem závod nedokončil.

Franz Tost, šéf týmu

Velká gratulace Maxovi, vítězství je dalším důležitým krokem k zisku celého mistrovství. Bylo úžasné se zase vrátit do Mexika. Je tu tolik fanoušků F1 a je skutečně vzrušující vidět plné tribuny fandících lidí. Bylo hodně zajímavé sledovat Checa, jak se v posledních dvou kolech pokoušel dostihnout Hamiltona.

Z naší strany musím konstatovat, že se nám závod povedl. Pierre se kvalifikoval jako pátý a dnešní strategie byla jasná: přežít první zatáčku, udržet za sebou Ferrari a dovézt body za páté místo. Díky Bottasovým hodinám v prvním kole se posunul o pozici dopředu a uhájil ji až do cíle. Víme, jak těžké je v Mexiku pracovat s pneumatikami a brzdami, může za to nadmořská výška. Pierre byl během celého závodu neuvěřitelný, jel opravdu profesionálně. I tým odvedl během celého závodu perfektní práci.

Juki měl dnes smůlu. Kvůli výměně pohonné jednotky musel startovat sedmnáctý a pak do něj v první zatáčce narazil Ocon, takže po velkém poškození nemohl pokračovat v jízdě. Během víkendu ale byl hodně rychlý, takže se těším, jak si povede ve zbytku sezóny. Doufáme, že už nás nestihnou žádné další penalizace, takže bychom se měli ve zbývajících závodech pravidelně umisťovat v TOP10. Nyní se připravíme na Sao Paulo a doufám, že tu předvedeme podobný výkon. Budeme mít sprint v kvalifikaci, naše rychlé auto by nám mělo dostatečně pomoci.





Ferrari

Charles Leclerc, 5 místo

Páté a šesté místo je dobrý týmový výsledek. Já měl opravdu kvalitní tempo v prvním stintu, zastavili jsme dřív, abychom zkusili na tvrdých vytvořit tlak na Gaslyho. Carlos naopak stavěl pozdě, abychom si rozdělili strategie. Nakonec jsme si i prohodili pozice, ale na něj to nestačilo. Překvapilo mě, jak byl rychlý. Já se ve druhém stintu spíš trápil, ale dnešek ukázal dobrého týmového ducha.

Carlos Sainz, 6 místo

Byl to jeden z mých nejlepších závodů v sezoně. Byl jsem rychlý ve všech částech víkendu a na všech pneumatikách. Přitom na startu jsme měl trochu smůlu, když jsem musel dupnout na brzdu, abych se vyhnul Bottasovi, čímž jsem ztratil pár pozic. Po restartu jsem okamžitě předjel Giovinazziho. a pak jel těsně za Charlesem. V závěru závodu jsem měl lepší tempo než Charles, tak jsme si prohodili pozice, abych se pokusil dostihnout Gaslyho. Byla to správná volba, pokud bychom bojovali mezi sebou, byla by šance ho zdolat pro oba ještě menší. Nakonec se to ale nepovedlo, takže jsme si pozice vrátili. Jde o dobrý týmový výsledek. Nyní už se těším do Brazílie.

Mattia Binotto, šéf týmu

Dnešní výsledek je zásluhou celého týmu. Jezdců, inženýrů i mechaniků. Jde o důležitý krok za naším cílem získat třetí místo v Poháru konstruktérů. Velmi mě potěšil týmový duch, který ukázali Carlos a Charles. Jako tým musíme udělat maximu, abychom zvládli zbývající závody a získali kýžené třetí místo.





Aston Martin

Sebastian Vettel, 7. místo

Můžeme být celkem spokojeni, body jsou fajn. Už v pátek jsme předvedli slušné závodní tempo a já věděl, že když se nám povede první kolo, dokážeme získat body. Vytěžili jsme z hodin Valtteriho, i když ty mě vlastně trochu zdržely. Poté jsme díky strategii překonali Giovinazziho, od té doby to byl poklidný závod, který jsem kontroloval. Sedmé místo je dobré.

Lance Stroll, 14. místo

Bylo to náročné. Není snadné na tomto okruhu následovat jiný vůz a předjíždět. Takže při startu ze zadních pozic jste v nevýhodě. Dělal jsem maximum, ale vrcholem mé snahy bylo předjetí Rssella. Kdybychom chtěli víc, musely by nám pomoci okolnosti. Teď se soustředíme na Brazílii, kde chceme bodovat.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Seb předvedl solidní jízdu, která byla odměněna šesti body za sedmé místo. Jeho závodní tempo bylo velmi dobré. Lance startoval kvůli penalizacím z hloubi pole, ale také zajel dobře. Třešničkou na dortu bylo v jeho případě krásné předjetí Russella. Teď se chystáme do Brazílie, kde jsme loni nezávodili kvůli pandemii.





Alpine

Fernando Alonso, 9. místo.

Skončili jsme devátí, což je pro nás dobrý výsledek. Po včerejšku jsme si rozhodně napravili chuť. I můj výkon byl dnes lepší, včera jsem se svým výkonem spokojený nebyl, dnes jsem pyšnější. Start byl divoký, ale nám se podařilo vyhnout poškození vozu. Pak to byl celkem zajímavý závod, jen škoda, že jsme něco ztratili na AlphaTauri v boji o páté místo v Poháru konstruktérů, ale snad nám dnes získané body v konečném účtování pomohou.

Esteban Ocon, 13. místo

Šlo o těžký závod, protože jsme startovali ze zadních pozic kvůli výměně motoru. S postupem kupředu spokojeni být nemůžeme, protože na body nám to nestačilo. Start byl náročný, po kontaktu s dvěma vozy v první zatáčce jsme ale naštěstí vyvázli bez větších škod. Nedalo se tomu vyhnout. Následovalo několik dobrých bitev, což bylo zábavné. Ale jak říkám... Bohužel bez bodového efektu. Alespoň, že Fernando získal body, což nám pomůže v hodnocení týmů.

Laurent Rossi, výkonný ředitel

Po včerejší těžké kvalifikaci jsou pro nás body odměnou. Ukazuje to sílu tohoto týmu. Bylo pro nás velmi důležité, abychom se dostali zpět na body. Zvlášť po trápení v Austinu. Nebylo to vůbec jednoduché, ale důležité je, že jsme to zvládli. Fernando to měl složité, když se musel vyhýbat Bottasově incidentu, ale odjel skvělý závod. Také Esteban to měl složité, protože startoval ze zadních pozic po penalizaci. Boj s AlphaTauri o páté místo mezi týmy vrcholí. Nyní se vracíme do konvenčnějších podmínek, což by nám mělo vyhovovat. Všichni musíme odvést maximum, abychom tuto bitvu vybojovali.





McLaren

Lando Norris, 10. místo

Pro nás jako tým to samozřejmě není nejlepší výsledek, ale já sám jsem prožil dobrý den - postoupil jsem z 18. na desáté místo. Věděl jsem, že probít se startovním polem bude těžké, ale udělali jsme to nejlepší, co bylo v našich silách. Co se týče naší rychlosti a problémů při předjíždění a pronásledování, nemyslím si, že bych mohl dosáhnout lepšího umístění. Budeme se snažit i nadále tvrdě pracovat a udělat v Brazílii nějaká zlepšení.

Daniel Ricciardo, 12. místo

Incident v prvním kole byl velmi nešťastný, protože nám vlastně hned na začátku zničil celý závod. Byl jsem v hodně ošemetné situaci, protože kdybych nezaútočil já, udělal by to někdo jiný a nejspíš bych skončil ve shluku vozů. Teď, když je po všem to byl prostě typický incident v prvním kole.

Začátek byl přitom dobrý, těch prvních pár set metrů vypadalo pozitivně. Potenciálně jsem byl čtvrtý a pak se to ve zlomku vteřiny změní. To je povaha bojovníka, ale dost to bolí, protože musíte vydržet celý závod a doufat, že se třeba něco přihodí, jenže nic takového se nestalo. Dokázal jsem se ubránit před Bottasem, kdyby to bylo za normálních okolností, je to dobrý výsledek, ale oba jsme byli dost vzadu. Také vůz byl poškozen, měl jsem méně přítlaku. Pár vteřin to vypadá dobře a pak je najednou po všem. Pokusíme se napravit si reputaci v Brazílii.

Andreas Seidl, šéf týmu

Byla to těžká mexická neděle. Danielův závod prakticky skončil v první zatáčce. Odstartoval skvěle, posunul se snad o dvě pozice, ale pak nešťastně kolidoval s Bottasem. Musel do boxů pro nové přední křídlo a vůz byl ještě jinak poškozen. Rozhodně promarněná příležitost. U Landa bylo jasné, že ho čeká těžký boj, když vyrazil z 18. místa. Posunul se o nejvíc pozic, dostal se zpět na body, ale s rychlostí, kterou dnes vozy vykazovaly, nešlo udělat víc.

Děkuji pilotům, celému týmu i našim kolegům z Mercedesu. Ten jeden bod představoval spoustu dřiny a výsledek té snaze neodpovídá. Provedeme reset, přesuneme se do Brazílie a připravíme se na další závodní víkend.





Alfa Romeo

Kimi Räikkönen, 8. místo

Je vždy příjemné získat body a odměnit tak tým. Vždy se snažím udělat maximum, pokaždé když startuji, a dnes nám to všechno vyšlo. Osmé místo je pravděpodobně to nejlepší, co jsme mohli dokázat: rychlost byla dobrá, dokázal jsem držet krok s vozy kolem nás. Klíčovým momentem bylo předjetí Russella, potom bylo největší výzvou udržet pneumatiky v provozuschopném stavu až do konce. S výsledkem můžeme být spokojeni a už bychom se měli začít soustředit na další štaci v Brazílii.

Antonio Giovinazzi, 11. místo

Jsem opravdu zklamaný výsledkem, protože si myslím, že jsme mohli být na bodech s oběma vozy. Po vynikajícím restartu jsem byl šestý, i když mě vzápětí předjel Sainz, ale hájil jsem dobré sedmé místo. Do boxů jsem jel brzy, ale zasekl jsem se v duelu Ricciardo-Bottas, což mě stálo hodně času - a v konečném důsledku i možnost bodovat. Měli jsme opravdu dobrou rychlost, těší mě body, které získal Kimi, ale já jsem opravdu zklamaný.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Stejně jako v několika předchozích závodech jsme byli celý víkend rychlí, když na všem dnes hodně záleželo, podařilo se nám zajet silný výsledek. Máme další čtyři body, opět umístění v první desítce, což nám pro závěrečné závody poskytne víc sebevědomí. Jen je škoda, že nebodovaly oba vozy - s ohledem na pozoruhodnou rychlost na počátku. Antoniovi však nevyšel závod po zastávce podle jeho představ. Ale jsme tým a jako takový vyhráváme i prohráváme - jako tým se vrátíme ještě silnější příští týden v Brazílii.





Williams

George Russell, 16. místo

Byl to zatím asi nejtěžší závod sezóny. Dobře jsem odstartoval a po prvním kole jsem se z šestnáctého místa posunul na deváté. To bylo hodně dobré, takže jsem doufal ve stejně dobrý výsledek. Pak jsme ale ztratili rychlost a propadal jsem se zpět, takže je toho hodně k vysvětlování. Nebylo to moc příjemné odpoledne, ale pozitivní je, že tenhle závod je sám o sobě kvůli teplotám výjimečný, takže doufám, že v Brazílii to bude mnohem lepší.

Nicholas Latifi, 17. místo

Můj závod se bohužel nevyvíjel dobře. Musím si prohlédnout video, abych zjistil, co se stalo. Myslel jsem, že po několika prvních zatáčkách získám pár pozic na vozech v problémech, ale měl jsem co dělat, abych se jim vyhnul a nakonec jsem ještě ztratil. S naší rychlostí to pak už byl jen závod modrých vlajek. Odpoledne, na které chci rychle zapomenout - před námi už je Brazílie.

Dave Robson, vedoucí sekce výkonu vozů

S vozem, vyžadujícím tolik práce s ovládáním, to byl těžký den, museli jsme opravdu tvrdě pracovat, abychom vůbec závodili. George měl velmi dobré první kolo, polepšil si a dostal se na pozici převyšující skutečné možnosti vozu. Snažil se pak bránit, což bylo proti mnohem rychlejším vozům hodně složité.

Oba piloti předvedli dobrou práci během celého závodu. Vyžadovalo to hodně disciplíny a duševního úsilí, a přestože jsme se dnes nedočkali dobrých výsledků, je to cenná zkušenost pro další závody. Víkend to byl plný zklamání, teď se těšíme na krátký odpočinek a pojedeme na další štaci do Brazílie.





Haas

Nikita Mazepin, 18. místo

Byl to hodně dlouhý závod. Dobře jsem odstartoval, umístění bylo výborné a první část závodu se vyvíjela dobře. Pak jsem se rozhodl bránit pozici před Williamsem - bohužel naše zastávka v boxech byla příliš pomalá. Tím pro nás všechno skončilo, ale myslím, že tempo bylo dobré, takže bychom je pravděpodobně za sebou udrželi. Bohužel se to nepovedlo. Cítil jsem, že přítlak byl menší, než bych si přál, bylo opravdu těžké držet se za soupeři, když vidíte modré vlajky - proto to byl těžký závod.

Mick Schumacher, odstoupil po kolizi

Viděl jsem hodně kouře a to nikdy není dobré znamení. Nechtěl jsem se otočit, tak jsem se rozhodl vzít to středem. Bohužel už tam bylo dost aut, všichni jsme se shlukli a já měl kontakt s Oconem. Je to smůla, ale takové věci se zkrátka stávají - v mé kariéře to není ani poprvé, co se mi něco takového stalo, a věřím, že ani naposledy. Těšil jsem se, jak tu budu sbírat zkušenosti, příští rok už snad budeme mít lepší auto a bude šance víc útočit. Vždy je nutné hledat pozitiva.

Günther Steiner, šéf týmu

Byl to náročný víkend. Mick odstoupil v prvním kole, evidentně s tím moc dělat nemohl, byl to typický závodní incident, k němuž dochází, když se snažíte vydat ze sebe maximum. Nikitovi se to dlouho dařilo, bohužel jsme měli pomalou zastávku v boxech - chtěli jsme se dostat před Latifiho - a nevyšlo to, takže jsme skončili poslední. Hodně jsme se ale poučili o nakládání s pneumatikami, teď jde jen o to těchto poznatků využít.