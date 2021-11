První trénink ovládl Bottas, ten ale v neděli odstartuje s penalizací

První trénink Velké ceny USA v Austinu provázelo slunečné počasí. Teplota vzduchu se vyšplhala na 26 °C a trať byla rozehřáta na 30 °C.

První na trať vyjel Sergio Pérez, jezdec Red Bullu se na trať ale vydal s aerodynamickými senzory. Náhle po tom, co se nemalá skupinka jezdců vydala na trať, tak jsme byli svědky odstavení monopostu Fernanda Alonsa kvůli technické závadě a byly vyvěšeny červené vlajky.

Po restartu 1. volného tréninku se vydali všichni jezdci okusit náročnost trati v Austinu. S přibývajícími časy začalo přibývat i časů škrtnutých, toho okusil Pierre Gasly nebo třeba Daniel Ricciardo, oba se provinili v zatáčce číslo 9, kde překročili traťové limity. Do problémů se dostal ale i Charles Leclerc, který mezi zatáčkami 5 a 6 neukočíroval svůj monopost a skončil v kačírku, naštěstí se dokázal vrátit zpět na trať.

Valtteri Bottas just pipped Lewis Hamilton to P1 in the first practice session...#USGP 🇺🇸 #F1https://t.co/wBzdTs4JCe