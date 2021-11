Musíme něco udělat, burcuje Marko. Zneklidňuje ho motor rivala

V první polovině sezony to vypadalo, že Honda výkonnostně i co do efektivity Mercedes dohnala. Jenže zhruba od GP Maďarska se zdá, že mistrovská stáj získala svou motorovou převahu zpět. V kuloárech se hovoří o blíže nespecifikovaném triku, jak jinak než na hraně pravidel, který Mercedesu vydatně pomáhá.

Všímá si toho také odborný poradce Red Bullu Helmut Marko. Ten rakouské stanici ORF řekl, že jeho tým musí něco udělat. Mercedes je prý na rovinkách o 15 km/h rychlejší, přičemž rozdíl se má dle Marka zvětšovat už od Silverstone. Rakušan přitom opírá své závěry o data z GPS měření. Marko chce ztrátu eliminovat prostřednictvím optimalizace šasi, moc dobře totiž ví, že Honda už letos žádného velkého pokroku nedocílí. A vzhledem k pravidlům vlastně ani docílit nemůže.

„Nevím, proč tomu tak je, ale už od Británie se náskok jejich motoru jen zvětšuje. Co s tím můžeme dělat? Maximálně upravit šasi, abychom to manko trochu vykompenzovali. Každopádně musíme něco vymyslet. Momentálně jsou na rovinkách o 15 km/h rychlejší než my. Je to jako když jedete s DRS," zoufá si Helmut.

Na druhou stranu se spekuluje rovněž o spolehlivostních problémech, jimiž má Mercedes trpět. Jen připomeňme, že Lewis Hamilton nasadil v Turecku nový spalovací motor, na startu závodu proto klesnul o deset míst. Je jasné, že v závěru sezony bude slavit ten, kdo ideálně vyrovná poměr výkonu a spolehlivosti. Obě veličiny totiž budou hrát naprosto zásadní roli. Na chyby už teď není prostor.