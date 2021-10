GP ITÁLIE: McLaren se vrací jako Fénix z popela na pozadí děsivé kolize adeptů na titul

Pěkné počasí a solidní návštěva tradičních tifosi - to byla kulisa čtrnáctého závodu letošní sezóny, slibujícího napínavou podívanou. Třebaže je okruh velmi rychlý, tak předjíždění není příliš nakloněn, takže se spekulovalo, nakolik bude mít Hamilton šanci ohrozit Verstappena startujícího z pole-position. U Mercedesu šli na věc od lesa - protože díky sobotnímu sprintu byla pro závod volná volba pneumatik, oba piloti stáje nasadili nejtvrdší směs (s nimi ještě Kubica a Gasly) a doufali, že se jim podaří strategicky Red Bull "pozávodit".

Bottasova pozice byla díky výměně motoru jasná, ale na domácí půdě postihla pohroma tým AlphaTauri. Gasly po nehodě ve sprintu startoval z pit-lane, ovšem ještě před startem zatlačili mechanici do garáže i Cunodův vůz. Ten nakonec zůstal na zvedácích a Japonec do závodu vůbec nezasáhl.

Start vyšel nejlépe Ricciardovi, Hamilton se prodral před Variante del Rettifilo před Norrise a v šikaně zaútočil na druhého Verstappena, ale musel zvolit "nouzový únik" - po zkrácení trati přepustil pozici Maxovi a propadl se i za Norrise, jehož výjezd byl pochopitelně lepší. Pozornost se pak přenesla do Variante della Roggia: Giovinazzi se po startu protáhl před Sainze jr. na šesté místo, ovšem šikanu projel velmi bídně a "střihl" druhou zatáčku - po přejetí zvýšeného obrubníku doslova skočil před druhé Ferrari a postavil se s ulomeným spoilerem napříč. Záhy došlo k bratrovražednému souboji Strolla s Vettelem, na nějž Němec doplatil poškozenou spodní částí pravé koncovky předního křídla.

Byl vyhlášen režim virtuálního safety caru, ovšem Giovinazzi se dokázal z místa nehody dostat vlastní silou, takže se od konce prvního kola mohlo opět závodit. Verstappen na druhém místě překvapivě nenašel recept na Ricciarda, stejně jako Hamilton na Norrise. Obhájce titulu byl nejblíž Landovu vozu ve 12. kole, ale neuspěl.

Chléb se začal lámat po prvních výměnách. Vedoucí Ricciardo je zahájil ve 23. kole, ovšem jeho mechanici ho odbavili za 2,4 vteřiny, zatímco Verstappen, jehož pit-crew stále drží rekord ve výměně, tentokrát čelili problémům, díky nimž Max zůstal na svém stání 11,1 vteřiny! Spadl až na desáté místo a čekalo se, co provede Hamilton, jenž v tom samém kole zdolal urputného Norrise na rovince před Variante della Roggia. Mercedes povolal Lewise do boxů ve 26. kole, ovšem zda se u mechaniků rovněž objevil nějaký problém, nebo zastávku pojali natolik na "jistotu" - každopádně výměna trvala 4,2 vteřiny a Hamilton se dostal na trať těsně před Verstappena.

Oba kohouti najeli do Variante del Rettifilo bok po boku, nicméně Hamilton jedoucí po vnitřní straně první zatáčky šikany byl o něco vpředu. Verstappen se před druhou levotočivou zatáčkou dostal až před obrubník a po najetí na něj jeho Red Bull vyskočil do vzduchu. Pravé zadní kolo Maxova vozu narazilo na levé zadní Lewisova mercedesu a Red Bull pak zničil Britovo zadní křídlo, projel se přes airbox a halo system až na příď, kde se zastavil. Hamilton se i s takto zdemolovaným vozem pokoušel vycouvat (těžko by s ním mohl pokračovat), záhy však dostal z boxů pokyn, aby vypnul motor.

Na trať samozřejmě putoval safety car a zbytek startovního pole zamířil do boxů vyměnit pneumatiky. Pořadí za Mayländerovým vozem bylo Ricciardo, Leclerc, Norris, Pérez, Sainz jr., Bottas, Stroll, Alonso a Russell. Bylo však jasné, že po restartu se síly přeskupí, což se také stalo. Na konci 30. kola zajel safety car do boxů a ještě v témže kole si poradil Norris s Leclercem. Bottas o kolo později na cílové rovince předstihl Sainze jr., Pérez ve stejném kole a Fin o kolo později odsunuli ze stupňů vítězů Leclerca. Zhruba 15 kol před cílem si Norris stěžoval, že Ricciardo je příliš pomalý a musí čelit hrozně vozů za ním - skutečně se Leclerc opět opticky přiblížil k Bottasovi. Daniel však přidal a pozornost se potom soustředila na dvojici Pérez - Bottas. Valtteri zkusil několikrát zaútočit a nejblíže zdolání Mexičana měl ve 43. kole, kdy se mu nadmíru vydařil výjezd z Curva Biassono a před Variante della Roggia byl před Pérezem. Do zmíněné šikany však šel příliš pozdě na brzdy, projel ji značně zeširoka, čímž "Checo" dostal šanci a využil ji. Pak už se Bottas na další útoky nezmohl, navíc věděl, že Mexičan dostane v cíli pětivteřinovou penalizaci za nepovolenou výhodu zkrácení trati. Poslední kola už byla víceméně poklidná a po odmávnutí závodu olympijským vítězem na 100 metrů, spritnerem Lamontem Marcellem Jacobsem mohlo vypuknout trochu jiné oranžové šílenství než před týdnem. Ricciardo si ještě nadělil prémiový bod za nejrychlejší kolo, jehož dosáhl v posledním okruhu!

Ferrari se pokusily na domácí půdě o zázrak, ale chybělo jim trochu více rychlosti. Zajímavý byl duel mezi Pérezem a Sainzem jr. v 9. kole, kdy "Checo" ve Variante della Roggia předjel Španěla v rozporu s pravidly, ale nepustil ho před sebe zpátky - jestli to byl důvod oné penalizace, těžko říci, protože žádné vyšetřování nebylo avizováno. Podobnou situaci zažili Leclerc a Bottas ve 33. kole ve Variante del Rettifilo, kdy Monačan nezvládl průjezd a druhou zatáčku si "narovnal". Fina před sebe pustil a vzápětí ho před Variante della Roggia předjel. Ze svého úspěchu se ale těšil jediné kolo. Sainz jr. ke konci závodu nestačil první pětici, i proto se Pérez navzdory svému trestu mezi oba rudé vozy vklínil.

Tresty se vůbec rozdávaly nezvykle štědře: Giovinazzi byl postižen za úvodní kolizi se Sainzem jr. kvůli nebezpečnému návratu na trať, dalším penalizovaným byl Esteban Ocon ve 20. kole - komisaři vyhodnotili jeho manévr proti Vettelovi v 15. kole za nepřiměřeně agresivní. O Pérezovi už byla řeč, dalším hříšníkem byl Mazepin coby původce kolize, jak jinak než s týmovým kolegou. Všichni vyfasovali + 5 vteřin, jen Mazepinovi to mohlo být jedno, protože do cíle nedojel. V šetření po závodě byl Lance Stroll kvůli příliš vysoké rychlosti v druhém režimu VSC - stalo se tak ve 44. kole, když právě Nikita odstavil ve Variante Ascari svůj nepojízdný Haas. A samozřejmě oba původci největší rány dne po závodě navštíví komisaře, kde se budou ze svého činu zodpovídat.

Katastrofou skončila domácí Grand Prix pro tým AlphaTauri. Gasly po nehodě ve sprintu navíc měnil pohonnou jednotku a proto startoval z boxové uličky. Na trati vydržel pouhá tři kola a skončil znovu v boxech, aby už do závodu nezasáhl. Cunodův vůz před startem odtlačili mechanici ze startovního roštu do garáže a Japonec vůbec nedostartoval.

Na 183. vítězství čekal McLaren od Brazílie 2012 - tehdy vyhrál Jenson Button. Ještě déle fanoušci vyhlíželi týmový double - v Kanadě 2010 se radovala dvojice Hamilton-Button. O to větší radost určitě panovala v týmu, jehož postupný progres určitě těší fanoušky této dnes už vlastně tradiční stáje. Stejně jako další nenápadný bodový přísun George Russela, jenž tímto poslal další navštívenku budoucímu týmovému kolegovi.

GP Itálie (Autodromo Nazionale di Monza) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 26 1:21.54,365 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 1,747 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 4,921 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 7,309 5. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 10 + 8,723 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 8 + 10,535 7. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 6 + 15,804 8. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 4 + 17,201 9. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 2 + 19,742 10. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1 + 20,868 11. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 23,743 12. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team + 24,621 13. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 27,216 14. 88 Robert KUBICA pol Alfa Romeo Racing ORLEN + 29,769 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 51,088 DNF 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team motor DNF 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team kolize DNF 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing kolize DNF 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda odstoupil 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda nestartoval Nejrychlejší kolo: 3 Daniel RICCIARDO McLaren MCL35M

Mercedes M12 1:24,812

