Hamilton v prvním tréninku rozdrtil konkurenci

První trénink na italské Monza začal za oblačného počasí. Jelikož nás už dnes večer čeká kvalifikace, prakticky všichni jezdci vyjeli okamžitě na trať. Nebylo totiž nač čekat, času na přípravu je v experimentálním formátu víkendu opravdu málo. Do čela se okamžitě dostal Hamilton, podle papírových předpokladů by měla motorově náročná Monza Mercedesu, který navíc vylepšil svůj agregát vyhovovat.

Za Britem se seřadily oba Red Bully a Bottas, slušně vstoupil do závodního víkendu také Vettel. Verstappen si mezitím do vysílačky stěžoval na přilnavost pneumatik, ta podle něj nebyla ideální.

Ferrari začalo pomaleji, stáj z Maranella se v polovině tréninku nacházela až ve druhé polovině výsledkové listiny. Náladu zlepšil Tifosi Leclerc, který se o chvíli později dostal na druhé místo za Péreze - s minimální ztrátou 0,049 sekundy.

Carlos Sainz giving it everything 🔥



The @ScuderiaFerrari driver is currently P7#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/j4gjBKDDPh