Bude Red Bull v Monze stačit na Mercedes? Verstappen si tím moc jistý není

Holanďan má v šampionátu náskok hubených tří bodů před svým rivalem Lewisem Hamiltonem, jeho tým za Stříbrnými šípy mezi konstruktéry ale zaostává o 12 bodů.

Italský okruh, kde se bude závodit tento víkend, jejich silné pohonné jednotce a konfiguraci vozu většinou hrál do karet - vyhráli zde všechny závody v letech 2014 - 2018. Naopak Red Bull se tam vždy trápil, byť letos Honda zlepšila svůj motor a vůz RB16B je na rovinkách konkurenceschopnější.

"Ve srovnání s předchozími roky jsme na tom určitě lépe, nejsem si ale jistý tím, jestli to bude stačit na to, abychom s nimi mohli bojovat. Nicméně tento víkend bude se sprintovou kvalifikací a věcmi kolem opět odlišný," komentuje Verstappen své vyhlídky.

"Jen doufám, že jsme dobří zvládli svůj domácí úkol před tím, než jsme sem přijeli, a že budeme moci být konkurenceschopní. Je to těžké říct, jak na tom budeme. Rozhodně nečekám, že na tom budeme jako v Zandvoortu," pokračuje pilot Red Bullu.

Ve druhé části sezóny jej v duelu s Hamiltonem čeká nepříjemná věc - penalizace za nasazení nadlimitních dílů pohonné jednotky, protože k jedné ze tří povolených pro tuto sezónu došlo k poškození při havárii v Silverstone. Znamená to, že v jednom ze zbývajících podniků přijde na startu minimálně o 10 míst.

Podle Verstappena si penalizaci v Monze zřejmě ještě neodbudou. Obsahuje sice dlouhé rovinky, kvůli konfiguraci zatáček před nimi se na ní ale i přesto velmi špatně předjíždí: "Ještě jsme se fakt nerozhodli, kdy si to vybereme. Myslím, že motor je stále hodně nový, takže uvidíme. Rozhodně nemáme v plánu se nechat potrestat tady," upřesňuje 23letý jezdec, jenž dnes na Monze ve 14:30 poprvé vyrazí do akce.

#F1 #ItalianGP Used power-unit components so far 📊- #Honda drivers already hit by penalties: pic.twitter.com/fwYQRqYTdC