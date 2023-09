Také třetí trénink pro Sainze, Verstappen v závěsu

Třetí trénink nabídl slunečné počasí, které týmům umožnilo kvalitně se připravit na odpolední kvalifikaci a nedělní závod. Velmi dobré tempo poukazoval Red Bull, Verstappen s Pérezem většinu třetího tréninku hráli prim. Slušně vypadal také Albon, který by mohl být během zbytku závodního víkendu černým koněm. Totéž platí o Alonsovi, který kroužil většinu času na nejtvrdších pneumatikách, přesto byly jeho časy velmi dobré.

Divokou chvilku zažil Piastri, pilot McLarenu vycestoval do štěrkové zóny, svůj vůz však dokázal zpomalit natolik, aby nenarazil do bariéry, což bylo klíčové. Čtvrt hodiny před koncem třetího tréninku se do čela dostal Hamilton s časem 1:21,453. Nevydrželo mu to ale dlouho, protože Verstappen zajel ještě o půl vteřiny lépe.

Carlos Sainz byl nicméně ještě rychlejší a byl to právě Španěl, kdo s časem 1:20,912 vyhrál třetí volný trénink. Ferrari tedy vypadá na domácí půdě velmi slušně. Minimálně v kvalifikaci by rudé vozy mohly konkurovat i Red Bullu. Druhá příčka patřila Verstappenovi, třetí místo obsadil Hamilton. Odpoledne je na programu kvalifikace.

GP Itálie (Autodromo Nazionale di Monza) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:20,912 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:20,998 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:21,453 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:21,486 5. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:21,711 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:21,730 7. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:21,884 8. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:21,985 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:22,054 10. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:22,192 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:22,245 12. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri 1:22,296 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:22,297 14. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:22,302 15. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:22,380 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:22,511 17. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:22,515 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:22,739 19. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:22,742 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:22,852

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ