V Silverstone to byl závodní incident, říká Rosberg. Koho favorizuje v Maďarsku?

Mistr světa z roku 2016 označuje nynější epický duel za souboj generací. Na jedné straně Lewis Hamilton, který je dost možná nejlepším jezdcem současnosti, na té druhé Max Verstappen, lídr generace následující.

Rosbergovi připomíná tento duel jiné památné bitvy z let minulých. „Je to takový generační souboj. Na jedné straně máte nejlepšího jezdce současné generace a proti němu stojí nejlepší jezdec budoucí generace. Užívám si to, připomíná to bitvy mezi Sennou a Schumacherem nebo Schumacherem a Alonsem," líčí Nico.

K tak intenzivní řeži logicky patří i kontroverze. Ta posledně (doposud největší) napsala svůj příběh v uplynulé GP Velké Británie. Na okruhu v Silverstone oba ctižádostiví piloti hned v prvním kole kolidovali. Výsledek? Verstappen havaroval a odstoupil, Hamilton i přes časovou penalizaci čítající deset vteřin závod vyhrál. Brit díky tomu značně zredukoval svou ztrátu v jezdeckém šampionátu.

Max Verstappen a Lewis Hamilton - závod v Barceloně | foto: Red Bull Content Pool

„Všechny zatáčky po startu byly těsné. Byl to férový souboj, jen v jednom momentu to přehnali a dotkli se. Bylo to kousek za hranou. Jasně, vždycky můžete přičíst tomu či onomu větší díl viny, ale za mě šlo o závodní incident," nechal se slyšet bývalý pilot Mercedesu.

Nyní čeká kolotoč Formule 1 závod v Maďarsku. Poslední klání před letní přestávkou. Hungaroringu se mimo jiné přezdívá Monako bez svodidel. Všeobecně se předpokládá, že Red Bull bude mít mírně navrch, protože tato trať mu seděla i v době, kdy s Mercedesem neměl auto na stejné úrovni. Rosberg však očekává vyrovnanou bitvu.

„Trať v Maďarsku je podobná Monaku. Z logiky věci byste si proto vsadili na Red Bull. Ale zároveň jde o trať, která patří k Lewisovým nejoblíbenějším. Jde o jeho doménu, podobně jako Montreal nebo Silverstone, takže uvidíme."