Zničil Albonovi kariéru, tepe Marko do Hamiltona

Oba piloti spolu kolidovali hned dvakrát a nutno říci, že pokaždé to byla vina Lewise Hamiltona, což v obou případech potvrdili sportovní komisaři, když Brita obdařili penalizací. K prvnímu incidentu mezi oběma piloty došlo v Brazílii 2019, k tomu druhému v Rakousku 2020.

Tehdy mohl Albon závod vyhrát, jenže poté, co ho Hamilton vystrčil z tratě, propadl se Thajec do hloubi pole. A právě k tomuto momentu se ještě před ožehavou GP Velké Británie vrátil v televizním rozhovoru Helmut Marko. Odborný poradce Red Bullu si stojí za tím, že tady nastal v Albonově kariéře zlom.

„Ta zatáčka je slavná. Myslím, že v ní zničil Hamilton Albonovi kariéru. Pokud by ho nevystrčil z tratě, závod by Alex vyhrál. Pak by možná všechno bylo jinak, jeho psychika a sebevědomí by povyrostlo," uvažuje Marko.

Alexander Albon v závodě v Toskánsku | foto: Red Bull Content Pool

Nyní Albon zastává roli rezervního pilota Red Bullu. Kromě jiných povinností se věnuje také vývojovým jízdám na simulátoru, přičemž zde si jeho přínos Helmut Marko nemůže vynachválit.

„Na simulátoru odvádí skvělou práci. Celkově má dnes rezervní pilot větší opodstatnění než kdy dřív, pokud by některý z našich pilotů byl pozitivní, znamená to okamžitou karanténu a hrozbu vynechání až tří závodů. Pokud však Alex dostane nabídku závodit jinde, nebudeme mu stát v cestě."

A v čem vidí Helmut Marko rozdíl mezi Albonem, potažmo Pérezem? „Sergio je konzistentnější. Pokud zvládne dobře kvalifikaci, dokáže to přenést i do závodu. Když má čistý závodní víkend, je při jízdě na dlouhou vzdálenost skoro tak dobrý jak Verstappen."