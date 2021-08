Vandoorne vzpomíná na protrápené roky u McLarenu: Bylo to asi nejhorší období

Jenže k té nakonec nikdy nedošlo. Belgičan sice dostal závodní sedačku pro sezony 2017 a 2018, jeho výsledky však dobré nebyly. Objektivně řečeno se po boku Fernanda Alonsa trápil. Výrazně. Po dvou letech pak dal Wokingu sbohem.

Nutno však podotknout, že Vandoorne nenačasoval svůj příchod do McLarenu ideálně. Tradiční stáj se toho času trápila s nespolehlivou a slabou pohonnou jednotkou. Po Stoffelově odchodu došlo k restrukturalizaci týmu. Nabízí se proto otázka, jestli by se nynější pilot Formule E prosadil v konkurenceschopnějším monopostu.

„Jsem rád zejména za to, že jsem se do F1 vůbec dostal. Už to pro mě hodně znamená. McLaren mou kariéru podporoval velmi dlouho, dost možná bych bez jejich podpory tak daleko nedošel. Nakonec mi dali příležitost i na samotném vrcholu pyramidy, ale je pravda, že co se týče načasování, bylo to dost možná nejhorší období McLarenu v historii. Tým se trápil ve strukturální oblasti i v oblasti konkurenceschopnosti vozu," vzpomíná Belgičan.

Stoffel Vandoorne v tréninku v Mexiku | foto: McLaren

Po konci u McLarenu zamířil Vandoorne k Mercedesu kde vykonává roli vývojového pilota stáje Formule 1, ale především se soustředí na Formuli E, kde hájí barvy továrního týmu. Právě v tomto šampionátu také vidí svou další budoucnost

„Popravdě jsem spokojený ve Formuli E. Tady taky vidím svou další budoucnost. Užívám si, že jsem zapojený do obou programů, jak do Formule 1, tak i do Formule E. To je fajn pocit, oběma divizím tak můžu přinést nějaké zkušenosti," uzavírá.