Rozčílený Iceman roztál a zpražil vlastní tým: Musíme se zlepšit!

Mistr světa z roku 2007 dal své rozladění najevo v dojezdovém kole GP Velké Británie. Poté, co se ho týmový inženýr snažil povzbudit, Raikkonen podrážděně odvětil: „Musíme prostě zrychlit, je třeba, abychom něco udělali. Nemůže to takhle jít dál, předjíždí nás jeden, pak druhý. Nemůžu s nimi bojovat."

Finova frustrace zřejmě pramenila také ze smolného souboje s Pérezem, po kterém se Kimi roztočil. V sázce přitom byl jeden mistrovský bod. Milovník rally však uznává, že takové bitvy jej rozhodně neuspokojují. „Věděli jsme, že to pro nás bude těžký závod. Dívám se spíš do zpětných zrcátek než abych útočil. Je to náročné, možná, že na některých tratích na tom budeme lépe, ale ne o moc," svěřuje se.

„Co se týká souboje s Pérezem, povedlo se mi ho za sebou udržet docela dlouho, přičemž na konci to bylo těsné. Myslím, že mě prostě neviděl a já se roztočil. To je celé," pokračuje.

Antonio Giovinazzi - kvalifikace Baku | foto: Alfa Romeo Racing

Tristní situaci Alfy Romeo nejlépe dokládá pohled na tabulku konstruktérského šampionátu. V něm se Italové krčí na chvostu, když dokázali nasbírat pouhé dva body. Hůře už je na tom pouze Haas s potupnou nulou na kontě. A nezdá se, že by k zásadnímu obratu mohlo dojít ještě letos. Parta kolem Freda Vasseura se už totiž soustředí zejména na rok 2022.

Do přelomového ročníku, jež se ponese ve znamení nových technických regulí může Alfa nastoupit se zbrusu novou jezdeckou dvojicí. Na její výběr už by nemělo mít vliv Ferrari, jak tomu bylo zvykem během minulých let, což by mohlo hrát zásadní roli. Všeobecně se šušká o tom, že konec Raikkonena je takřka jistotou, pověstný Damoklův meč však má viset i nad Giovinazzim.

Mladý Ital se řadil mezi oblíbence předčasně zesnulého prezidenta Ferrari Sergia Marchionneho, právě z respektu vůči němu o sedačku nepřišel už dřív. Třebaže jeho výkony mnohdy rozhodně nebyly ideální. Letos se Giovinazzi ukazuje zejména v kvalifikacích, kde svého parťáka Raikkonena celkem suverénně poráží, v závodech už to ale taková sláva není.