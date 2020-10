Kimi zůstává v F1, Alfa Romeo svou jezdeckou sestavu v roce 2021 nezmění

Již před Velkou cenou Německa se objevily zprávy, že Kimi v F1 bude závodit i v příští sezóně, nebylo nicméně jasné, kdo se objeví o jeho boku - jestli některý z italských mladíků jako např. Mick Schumacher či Sergio Pérez, s nímž překvapivě rozvázal spolupráci Racing Point.

Räikkönen přitom tento měsíc oslavil své 41 narozeniny a v F1 jej čeká již 19. sezóna. I po návratu Fernanda Alonsa s Renaultem tak zůstane nejstarším pilotem v poli. Alfa Romeo o jeho služby měla zájem, rozhodnutí bylo na něm.

Po nedělním závodu v Portugalsku bylo patrné, že je stále motivovaný: "Alfa Romeo je pro mě více než týmem, je něco jako druhou rodinou. Je zde pořád tolik tváří, kolik zde bylo při mém debutu v F1 v roce 2001, a jedinečná atmosféra tohoto týmu mi dává motivaci pokračovat v 19. sezóně v tomto sportu příští rok."

"Nebyl bych tady, pokud bych nevěřil projektu týmu a tomu, co podle nás můžeme společně dosáhnout. Jde o tým, který si cení více tvrdé práce než slov, což sedí mému stylu. Těším se na příští rok a doufám, že s týmem uděláme pokrok a dostaneme se do čela středu pole," přeje si Räikkönen.

Giovinazzi i přes nevyrovnané výkony bude pokračovat díky podpoře Ferrari: "Alfa Romeo je v posledních 2 sezónách mým domovem v F1. A jsem rád, že tento vztah bude moci pokračovat další rok. Tým do mě vkládá důvěru a já dělám maximum pro to, abych se mu za to odvděčil tvrdou prací a odhodláním."

"Dosáhli jsme několika dobrých výsledků a cítím, že jsem přispěl k pokroku týmu. Cesta je před námi ale dlouhá a je toho mnohem více, co bychom chtěli společně dosáhnout. Letošní a příští sezónu spojuje mnoho společného, veškerá práce od nynějška do konce roku se bude počítat pro tu příští. Jsme připraveni do toho dát vše," tvrdí Giovinazzi.

A jeho šéf Frederic Vasseur k potvrzení obou pilotů dodává: "Jsem moc potěšen tím, že tým bude pokračovat další sezónu s Antoniem a s Kimim. Kimi je pilot, kterého není třeba představovat. Jeho talent je všem viditelný už od roku 2001 a stále vidím tu jeho vášeň a motivaci pokaždé, když pracuje. Můžeme mu důvěřovat, že z auta dostane 100%. Je skutečným lídrem pro lidi kolem něj."

"Antonio zakončil loňský rok velmi dobře a letos na to navázal a dále se zlepšuje. Na dráze a schůzkách sehrává klíčovou roli pro náš tým, plně si tedy novou smlouvu pro rok 2021 zaslouží. Jeho pracovní morálka, oddanost týmu a nakažlivé nadšení jsou pro Alfu Romeo velkým přínosem," hodnotí Vasseur.