Ani mých 200 % proti Hamiltonovi nestačilo, lituje Leclerc

Mladý pilot Ferrari se po ostrém souboji dvou vedoucích jezdců, po němž skončil Verstappen ve bariéře, ocitl ve vedení a svůj náskok si překvapivě udržoval. Mercedes byl v závěru ale silný a Hamilton si s ním dojel pro vítězství.

"Je to těžké si to naplno užít, nicméně šlo o neuvěřitelný závod. Nedal jsem do toho 100, ale 200 %. Dal jsem do toho úplně všechno, ale v posledních dvou kolech to zkrátka nestačilo," lituje Leclerc, jenž byl velmi blízko vítězství v Silverstone.

"Lewisovi gratuluji, odvedl neuvěřitelnou práci. Je to neuvěřitelné vidět tolik fanoušků na tribunách. Ve voze to byla zábava, ke konci jsem ale ztrácel trochu rychlosti," popisuje hořkosladké pocity 23letý Monačan po dalším skvělém výkonu.

Tušil před závodem, že na tom s Ferrari bude tak dobře? "Rozhodně jsme to nečekali. Po kvalifikaci jsme si mysleli, že budeme docela konkurenceschopní, ale ne až tak," přiznává jezdec Scuderie, která stáhla další 4 body z náskoku McLarenu okupujícího třetí příčku v šampionátu.

"Bojovali jsme o vítězství, což bylo neuvěřitelné, obzvlášť na středně-tvrdých [pneumatikách] jsme byli extrémně rychlí. Na tvrdých nám pak trochu scházela rychlost ve srovnání s Mercedesem, celkově to ale bylo mnohem lepší, než na co jsme zvyklí," pokračuje Leclerc.

Pro něj jde o první pódium od loňské Velké ceny Británie, což podle něj potvrzuje pokrok Ferrari po náročné sezóně 2020: "Tým pracuje neuvěřitelně dobře a já jsem na něj velmi hrdý. Samozřejmě to to je skvělé zažívat takové závody, všechny to povzbudí."

"Odvedli jsme spoustu práce, takže to ukazuje, že děláme něco správně a že postupujeme správným směrem. Potřebujeme takto pokračovat. Cesta zpět na špici nebude hladká, ale my do toho dáme všechno," ujišťuje šestý nejlepší pilot letošního šampionátu Formule 1.