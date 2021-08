Russell u Mercedesu? Potvrzení prý může přijít už za týden

V minulých dnech Mercedes oznámil, že i následující dvě sezony bude jeho barvy hájit Lewis Hamilton. Jenže, který pilot zaujme místo vedle něj? To je v tuto chvíli záhadou. Indicie však naznačují, že by to mohl být mladý a dravý George Russell. Podle informací, jež zazněly ve vysílání Sky Sports, by k potvrzení nového partnerství mohlo dojít už během příštího závodního víkendu v Silverstone.

„Doslechl jsem se, že je jistá možnost, že by mohli Russella potvrdit už ve Velké Británii. Podle mých informací čekali na moment, kdy vyřeší Hamiltona, to pro ně byla priorita. Teď mohou oznámit také jméno druhého pilota," nechal se slyšet David Croft.

Sám Russell si na takovou výzvu věří. Mladý Brit je považován za generační talent, přičemž svoje schopnost předvádí poslední tři roky konstantně za volantem nekonkurenceschopného Williamsu. Teď vycítil, že je připravený na to, aby bojoval o mistrovské tituly.

George Russell - páteční trénink v Bahrajnu | foto: Williams F1 Team

„Cítím se být připravený na boj o tituly. Loni mě hodili do vody a bylo na mně, abych plaval. Bez jakékoliv přípravy... Bylo jasné, že to bude extrémně složité, tehdy jsem měl daleko od toho, abych byl rychlostně stoprocentní. Přesto jsem odvedl slušnou práci a závod málem vyhrál," praví Russell.

Případné konfrontace s Lewisem Hamiltonem se talentovaný pilot nebojí. „Tuhle výzvu bych si užil. Neměl bych co ztratit, s takovým přístupem bych do toho šel. Šel bych si to užít, protože by na mně nebyl žádný tlak. V podobné pozici je momentálně Sergio Pérez, taky není pod tlakem a tak všem může v klidu ukázat, na co má."