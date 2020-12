Za Mercedes bude místo Hamiltona závodit Russell. A kdo za něj u Williamsu?

S tímto krokem musel samozřejmě souhlasit Williams, který si Russella oblíbil. Ten sice nezískal ani bod stejně jako jeho týmový kolega Nicholas Latifi, nad ním má ale výrazně navrch a pokud by se stáji z Grove naskytla příležitost bodovat, pak spoléhá hlavně na Georgeho.

Ten se tak stane od roku 2010 teprve pátým pilotem, jenž bude závodit v F1 za Mercedes, a v jeho historii teprve třetím Britem po Stirlingu Mossovi a pozitivně testovaným Hamiltonovi.

George je od roku 2017 členem juniorského programu Mercedesu. Tehdy jako nováček ovládl sérii GP2, o rok později dosáhl podobného úspěchu ve Formuli 2, poté jej od roku 2019 propůjčil Williamsu, u kterého s ne příliš konkurenceschopným monopostem prokazuje svůj talent působivými kvalifikačními i závodními výkony.

"Nejprve a hlavně bych chtěl poděkovat našim věrným partnerům u Williamsu za jejich spolupráci a otevřenost, kdy o tomto víkendu umožní Georgeovi závodit za Mercedes. Rozhovory s týmem u Williamsu byly pozitivní a pragmatické, což bylo klíčové v dosažení dohody," pochvaluje si šéf Stříbrných šípů Toto Wolff.

"Nebude to pro Georgea jednoduché přesunout se z Williamsu do [vozu] W11, ale k závodění je připravený a má podrobné znalosti o letošních pneumatikách a o tom, jak se chovají u současné generace vozů. George letos prokazuje s Williamsem působivou formu, což sehrálo klíčovou roli v jejich vzestupu na roštu. Věřím, že předvede skvělý výkon po boku Valtteriho, jenž pro něj bude náročným měřítkem," usuzuje šéf Mercedesu.

"Tento závod pro nás bude drobným milníkem, jelikož poprvé uvidíme člena našeho juniorského programu závodit za tovární Mercedes. Tento víkend nás čeká práce, plně budeme své sportovní úsilí soustředit na Valtteriho a Georgea, abychom jako tým získali co nejvíce bodů," dodává Wolff.

A kdo nahradí Russella u Williamsu? Volba týmu logicky padla na jejich rezervního pilota Aitkena, jenž nadšeně komentuje: "Nemohu tomu uvěřit, ale... tento víkend budu debutovat v F1 s Williamsem. Patří jim obrovské poděkování a samozřejmě přeji vše nejlepší Lewisovi a Georgeovi, jenž usedne do Mercedesu!"

I can’t believe this, but... I will make my F1 debut with @WilliamsRacing this weekend. Huge thank you to them, and obviously my best wishes to Lewis, and George making the step into the Merc. #YOTUS baby. pic.twitter.com/fWXRSFCNmx