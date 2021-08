"Okruh nám sedl." McLaren zůstává při zemi - ví, že svou ztrátu bude stahovat léta

Lando Norris se kvalifikoval do první řady, když na Maxe Verstappena s Red Bullem ztratil jen 48 tisícin sekundy, a v úspěšné tažení pokračoval i v neděli. Předjel sice Lewise Hamiltona s drobným technickým problémem, ale za Valtteriho Bottase se propadl jen kvůli pětisekundové penalizaci. Fina se celou dobu držel a cílem projel jen 2 sekundy po něm.

"Myslím, že musíme být realisté - šlo o trať, která našemu autu seděla. Bylo to příjemné sledovat. Myslím, že ve srovnání s minulým týdnem jsme i díky novým dílům a vyladění rozhodně dosáhli pokroku ve výkonnosti - v kvalifikaci i v závodě," pochvaluje si šéf týmu Andreas Seidl.

"Umožnilo nám to dostat se do pozice, kdy jsme mohli bojovat se špičkovými vozy. Ale nevím přesně, jaké potíže měl například Mercedes nebo Lewis, což nám dalo šanci dojet na pódiu čistě díky naší výkonnosti, což je skvělé," raduje se dále z dobrého výsledku v Rakousku.

Před závodem přitom očekával, že i přes dobrou výchozí pozici Norrise na roštu, skončí přinejlepším pátí. Ani ve snu jej nenapadlo, že by mohli porazit Mercedes a Red Bull.

“Everybody has contributed. A big thank you to every single member of the team for making this happen.” - Andreas Seidl. 👏#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/PncX04FSsG